Après un dimanche compliqué offensivement face à Monaco, malgré la victoire de la JL, Zaccharie Risacher a remis les pendules à l’heure en EuroCup face à ULM, malgré la défaite cette fois-ci. “T’es pas content ? C’est 20 points.”

Mauvaise nouvelle de la semaine, quand Zaccharie Risacher n’est pas dedans en attaque, ça se voit sur son visage et dans ses actes (Monaco)

Bonne nouvelle de la semaine ? Quand Zaccharie Risacher semble moins bien, il lui faut 48h maximum pour s’en remettre.

Ce soir Zaccharie Risacher avait donc un message à faire passer et il semblerait que ce fût fait avec la manière. 20 points, 7/11 au tir dont 2/4 du parking, et un match “pour du beurre” qui a longtemps été décevant pour Bourg mais qui a bien failli devenir le braquage de l’année. Au final la défaite est aussi logique qu’insignifiante, et si Fred Fauthoux en a profité pour faire jouer des soldats habituellement relégués en bout de banc voire en civil (Omenaka, Courby) et un Hugo Benitez de retour après trois mois de repos forcé (13 points, 4 rebonds et 4 passes en 25 minutes)… Zaccharie Risacher n’a pour sa part pas bougé d’un iota par rapport à sa production habituelle en EuroCup : celle d’un leader, tout simplement.

Parfois brouillon, assez rare chez lui mais on va dire que le mood global avait déteint sur lui, brouillon mais agressif, toujours. Premier à revenir en défense, premier à courir devant, et son premier quart-temps sera d’ailleurs le seul point positif du premier quart des locaux. 7 pions pour lui, la spéciale retour de passe sur touche avec JeQuan Lewis, une contre-attaque, deux contre-attaques, ça monte au cercle avec aisance et la JL tient le choc, pour le moment.

7 points après un quart-temps et 10 à la mi-temps (un shoot très ouvert très solo, on prend), encore pas mal de déchets mais Zacch est dans son match et a d’ailleurs trouvé un adversaire à sa taille ce soir : le Français Pacôme Dadiet, l’un des deux prospects français de Ulm avec Noa Essengue. 15 points pour Dadiet ce soir, l’un des hommes du match très clairement, grâce à une activité de tous les instants, probablement motivé qu’il était par ce match au royaume de Zaccharie.

La deuxième mi-temps sera ensuite l’occasion d’apprécier encore un peu plus la défense du Z, sur les porteurs de balle au relais de Lewis, et même en aide sur l’énorme Bretzel, aucune vanne c’est vraiment son nom. Rentré à 7 minutes de la fin du match il sera ensuite l’un des initiateurs d’une presque remontada avec un and one sur un drive, un dunk en contre-attaque et un 3 bien clutch, mais ce soir Zaccharie s’arrêtera à 20 et la JL perd au final son premier match depuis l’extinction des dinosaures, à peu près.

Les prochaines échéances pour Zaccharie Risacher ? La Leader’s Cup le week-end prochain, en attendant le quart de finale très attendu d’EuroCup, à Ekinox, le 12 ou 13 mars prochain. La scène parfaite pour frapper un grand coup, pour défoncer encore un peu plus des portes qui cèdent de plus en plus vite et de plus en plus nombreuses. A très vite pour de nouvelles aventures et profitez-en, l’étoile va bientôt filer.