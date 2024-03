Ce soir, 19h30, Ekinox, Bourg-en-Bresse. Ce soir 12 mars 2024, Zaccharie Risacher (18 ans) jouera l’un des matchs les plus importants de sa jeune carrière, et l’un des plus importants de toute l’histoire de son club. Et vous savez quoi ? Le décor est parfait pour claquer une perf mémorable.

C’est donc ce soir à 19h30 que le tout jeune prospect NBA Zaccharie Risacher aura pour mission, avec ses onze potos, d’envoyer la JL Bourg Basket en demi-finales de l’EuroCup. Ce sera face au Prometey Slobozhanske (Ukraine), club issu d’un village que l’on peut comparer à La Roche-sur-Yon (on n’en sait rien du tout). Ce qu’on sait ? C’est que dans cette équipe joue un certain Agada, et que son talent a l’air aussi sucré que les fraises du presque même nom. Hop, ça c’était pour la partie scouting, et on rajoute pour la peine l’immense intérieur tchèque Ondrej Balvin et le meneur Ronald March, toujours dangereux au mois de mars.

La particularité de ce quart de finale ? Il se joue sur un match sec, ce qui ne signifie pas qu’il n’y aura pas de buvette mais bien que c’est un match couperet, qui envoie son vainqueur en demi et son perdant chouiner au vestiaires. Zaccharie Risacher et ses 13,1 points de moyenne à 400% à 3-points aura donc la lourde tâche de mener son équipe vers le dernier carré, lui qui a scoré 20 points ou plus sur trois des quatre derniers matchs d’EuroCup et qui évoluera ce soir encore sous l’œil concentré de dizaines de scouts NBA.

En cas de victoire ? La JL affrontera au meilleur des trois matchs le vainqueur entre le Besiktas et l’Hapoel Tel Aviv, mais pour l’heure le focus est posé : la victoire ce soir face à une équipe qui ne viendra pas à Bourg pour découvrir la volaille de Bresse. Rendez-vous à 19h30 !