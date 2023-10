Hier soir, la JL Bourg Basket recevait dans le cadre de la première journée d’EuroCup la formation de Wroclaw, équipe polonaise bien connue… des habitants de Wroclaw. L’occasion d’aller faire un tour du côté d’Ekinox pour y apercevoir un certain Zaccharie Risacher, et pour être tout à fait honnête, on ne regrette pas du tout d’y être allé.

“Y’avait un scout ce soir pour Zacch, je sais pas pour qui il bosse mais y’avait un scout”

Voilà ce qu’on pouvait entendre hier soir aux alentours de 23h aux abords d’Ekinox, et voilà surtout le genre de phrase que l’on devrait entendre de plus en plus.

Première journée de BKT EuroCup hier soir à Bourg-en-Bresse, et déjà Zaccharie Risacher qui fait des siennes. On l’avait vu notamment face à Gravelines avec une première perf record à 18 points, et hier soir le jeune ailier burgien a confirmé qu’il se sentait mieux dans sa salle que dans les autres.

Au cœur d’un roster géré de main de maître par Freddy Fauthoux (dix joueurs entre 13 et 24 minutes), le gamin a pris hier l’aspiration – notamment – d’un incroyable Benitez et d’un très solide Kevin Kokila pour compléter un trio de gamins particulièrement en vue. Les stats de Risacher ? 13 points à 5/9 au tir et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe et 2 interceptions en 20 minutes. Une production inscrite dans un tout largement suffisant pour venir à bout d’une équipe de Wroclaw solide en début de match mais rapidement dépassée par l’intensité et l’exécution offensive de la JL. En face quelques golgoths, du genre “mecs qui se brossent les dents avec des troncs d’arbre”, et un meneur jadis aperçu en Summer League, Hassani Gravett, mais qui ne se doutait probablement pas qu’il y avait dans le 01 une équipe de basket capable de réciter aussi bien ses gammes.

13 points à 5/9 au tir et 2/2 aux lancers.

5 rebonds et 2 steals.

Un gros tir du parking.

Un gros dunk en contre-attaque.

Et la win.

C’était pas seulement le premier match de la saison d’EuroCup pour @Zacch_10, c’était un vrai rendez-vous pour la suite ❤️

Article très vite ✍️ pic.twitter.com/NVsaoSgXpz

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) October 5, 2023



Mais plus que les stats, c’est l’impression laissée par ce gosse à peine majeur qui mérite d’être mentionnée. Le sentiment qu’il y a encore pas mal de taf en attaque, avoir confiance en son dribble, en son tir, en son corps, mais le sentiment, aussi, que Zaccharie fait déjà partie des meilleurs défenseurs du championnat. Assez flippant.

Assez flippant car hier soir Zaccharie Risacher a contesté les remises en jeu, la remontée de balle, les déplacements, les lignes de passe, la ligne de fond, bref on n’a même pas osé faire péter le panini à la mi-temps de peur de se le faire piquer par le grand gamin. Deux interceptions au total mais un ressenti à quatre ou cinq, une communication incessante avec les coachs car, dixit mon voisin de table, “Zacch c’est une éponge, tu lui dis un truc il le comprend et il le fait”.

Risacher against WKS Slask Wroclaw in Euro Cup

13 PTS / 5 REB / 1 AST / 15 PIR

55%FG / 61%EFG / 65%TS pic.twitter.com/9WHVy0qquk

— Undrafted (@UndraftedPodFR) October 5, 2023



Premier match en EuroCup et donc première grosse impression laissée par Zaccharie Risacher. Les axes de progression sont assez évidents, mais on rappelle qu’il a 18 ans et que, vous, à 18 ans, vous n’aviez d’yeux que pour la Manzana et Call Of Duty.

Les prochains rendez-vous de Zacch et la JL en EuroCup ? La semaine prochaine à Trente en Italie, et dans douze jours face à Cluj Napoca. Et soyez sûrs que cette fois-ci, on ne passera pas à côté du panini.