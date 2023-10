Les fans NBA se faisaient une joie de retrouver LeBron James dans la nuit de samedi à dimanche, face aux Warriors, pour le premier match de pré-saison des Lakers. On regardera le match quand même hein, mais pour voir jouer LeBron il faudra donc attendre quelques jours de plus.

Lakers vs Warriors, nuit de samedi à dimanche, 2h30 du tam’s, avec la banane.

Avec la banane malgré l’absence de LeBron James, c’est la vie ma gueule, LeBron qui a décidé en accord avec son staff de passer cette pré-saison sans pression, en écoutant son corps. Logique quand on a 75 ans.

“Six matchs de pré-saison, et j’espère en jouer au moins la moitié. Mais on verra bien, ce sera en fonction de chaque match. Je ne jouerai pas samedi, ça c’est sûr, mais pour la suite… on verra.”

On a rajouté quelques points de suspension pour la sauce suspense, car il apparait clair que la participation de LeBron James à cette pré-saison sera l’un des fils rouge de début octobre, et qu’on ne devrait apprendre que le jour même si le Roi daigne enfiler un short. LeBron est à 100% physiquement mais LeBron a 39 ans, le même âge que le rédacteur de cet article, qui lui a mal au dos, à la cuisse et au mollet alors qu’il ne fait que deux heures de sport par semaine.

Le programme des Lakers durant cette pré-saison ? Ce match à Golden State donc, pour lequel LBJ est d’ores et déjà forfait, puis cinq matchs à la maison contre les Nets, les Kings, les Warriors de nouveau, les Bucks et les Suns. Y’a plus qu’à se servir, Don LeBron.