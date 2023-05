LeBron James : “Anthony Davis est le meilleur défenseur de toute la NBA”

Auteur d’une grande première mi-temps cette nuit lors du Game 4 face aux Warriors, Anthony Davis a été beaucoup plus discret en attaque après la pause, lui qui n’a pratiquement pas été servi. Mais cela n’a pas impacté son effort défensif, bien au contraire puisqu’il a sorti l’action du match en stoppant Stephen Curry dans le money-time. De quoi recevoir les louanges de LeBron James.

Vous en connaissez beaucoup vous, des intérieurs de 2m08 capables de mettre en difficulté Stephen Curry en un-contre-un dans le périmètre ? Cela se compte probablement sur les doigts d’une main, et Anthony Davis en fait clairement partie.

Opposé au meilleur shooteur de l’histoire lors de la possession la plus importante du Game 4 cette nuit, AD a fait admirer sa polyvalence défensive, son envergure, et sa mobilité en forçant Steph à prendre deux shoots compliqués, d’abord à mi-distance puis à 3-points. Résultat : deux échecs consécutifs pour le Chef, des Warriors bloqués au score et une victoire 104-101 des Lakers au final.

Anthony Davis fait partie de ces rares phénomènes sur lesquels il ne peut pas y avoir de mismatch, ce qui donne évidemment de multiples possibilités en défense en matière de switch. Cette action défensive sur Stephen Curry en est peut-être la plus grande preuve, et difficile aujourd’hui ne pas être d’accord avec la décla de LeBron – désolé Jaren Jackson Jr. – au vu de la fin de match d’AD mais surtout l’ensemble de sa campagne de Playoffs en défense.

The versatility of Anthony Davis is out of this world. Started this game on GP2 defending ball screens, got moved to Andrew Wiggins & then ended up just switching on to Steph Curry to close the game. All while running guys off the three, protecting the rim & grabbing 15 rebounds.

