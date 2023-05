Les Lakers donneront une bague de champion à Russell Westbrook et Pat Beverley en cas de titre

Pat Beverley avait demandé une bague de champion en cas de titre des Lakers et il semble qu’il aura son dû si les Angelinos vont au bout. Selon Chris Haynes de TNT, les Purple and Gold sont prêts à envoyer une bagouze à tous leurs joueurs tradés cette saison si le Larry O’Brien finit à la Crypto.com Arena.

Alors que les Lakers n’ont même pas encore atteint les Finales de Conférence, certains spéculent déjà sur les conséquences d’un nouveau titre à L.A. Il y a quelques jours, Pat Beverley avait expliqué que lui comme Russell Westbrook mériteraient une bague de champion si les Lakers remportaient le titre en juin. Une demande plutôt originale de la part d’un joueur tradé en milieu de saison et qui n’aurait donc joué aucun match de Playoffs avec les Purple and Gold.

On le sait, les franchises ont la main lorsqu’il s’agit de distribuer des bagues en dehors du roster “actif”. On se souvient que les Warriors avaient donné une bague à Anderson Varejao en 2017 mais aussi que Toronto avait refusé cet honneur à Jonas Valanciunas, échangé contre Marc Gasol en cours de saison 2019.

Selon Chris Haynes de TNT, les Lakers semblent plutôt partir sur la première option et on devrait donc voir une grosse distribution de bagouzes en cas de victoire finale.

