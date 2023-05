Pris par l’ennui des vacances, Patrick Beverley en a profité pour glisser un petit tacle à Russell Westbrook dans son podcast. Parait-il que Russ considère qu’il est légitime pour avoir sa bague cette saison en cas de titre des Lakers, alors… vrai débat ou fou rire collectif ?

Tout comme Westbrook, Patrick Beverley est un ancien Lakers de cette saison : ils ont joué ensemble avant de faire leurs valises en période de Trade Deadline 2022. On sait que les deux joueurs ne sont pas les meilleurs amis du monde vu le nombre de fois où ils se sont chamaillés sur le terrain, mais ils ont dû avancer main dans la main sur ce début de saison pour tenter de maintenir le navire Lakers hors de l’eau. Navire qui se porte bien mieux depuis leur départ respectif. Depuis, RW est parti de l’autre côté de la rue pour les Clippers et Pat Bev a ramené sa folie à Chicago. Et quand ce dernier a évoqué son ancien teammate et la question d’une bague de champion, le fou rire est parti tout seul.

PAT BEV JUST CONFIRMED HIM AND RUSSELL WESTBROOK ARE GETTING THEIR RINGS IF THE LAKERS WINS THE CHAMPIONSHIP THIS YEAR 😭😭😭 pic.twitter.com/hl3quXPdvi

— chokzy (@chokzy2k) May 4, 2023