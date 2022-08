Russell Westbrook et Patrick Beverley ont peut-être mis leurs égos de côté puisqu’ils seraient déjà en contact selon Marc Stein. De plus, le nouveau coach des Lakers, Darvin Ham, aurait annoncé à ses joueurs qu’il comptait bien les faire jouer en même temps sur le terrain sur certains séquences. Après tout, les deux profils sont très différents et par conséquent plutôt complémentaires. De quoi faire naître la love story la plus improbable de l’année à Los Angeles ?

Pour se remettre dans le contexte, il peut être intéressant de faire un petit rappel des antécédents houleux entre les deux meneurs de jeu. Cela remonte à aux Playoffs 2013, quand Pat Bev, excité comme une puce comme à ses habitudes, avait blessé Russ West au genou en lui plongeant dans les jambes pour récupérer un ballon. Depuis, les deux n’ont jamais fait copain-copain et leur relation n’avait fait qu’empirer, à coups de piques dans la presse ou d’embrouilles sur le terrain. Et à l’inverse d’un LeBron James avec Draymond Green, la haine était belle et bien réelle, pas juste compétitive. À tel point que quelques heures après l’arrivée du bulldog défensif des Wolves chez les Lakers, des rumeurs envoyaient déjà Russell loin de L.A (encore plus qu’avant). Seulement voilà, depuis notamment que la boss des Purple and Gold, Jeanie Buss, a fait sa déclaration à Westbrook, les certitudes sur un départ de celui-ci ne sont plus du tout les mêmes. Encore moins avec l’info que Marc Stein nous a justement dévoilé.

Russell Westbrook and Patrick Beverley have already been in contact since becoming Lakers teammates, league sources tell me, and new coach Darvin Ham has told them he has lineups in mind to play Russ and PatBev side-by-side. More around-the-NBA notes: https://t.co/t5akSYVuKz — Marc Stein (@TheSteinLine) August 30, 2022

Russell Westbrook et Pat Beverley sont déjà rentrés en contact depuis qu’ils sont coéquipiers, et le nouveau coach des Lakers Darvin Ham leur a signifié qu’il avait en tête certaines lineups avec ces deux joueurs côte à côte sur le terrain.

Il faut dire que dans tous les cas, une discussion entre les deux joueurs était inévitable, maintenant qu’ils portent le même uniforme, du moins tant que c’est encore le cas. Même si on les imagine mal se poser à la plage avec leurs familles en sirotant des Virgin Mojito et en jouant au beach volley ensemble pour parler de leurs avenir potentiel en commun, Russell et Patrick ont sûrement la maturité nécessaire pour évoquer une cohabitation et s’y préparer. Surtout que les deux hommes, respectivement 33 et 34 ans, sont tous les deux à la recherche d’une bague et que le temps commence à jouer en leur défaveur. On ose espérer pour les fans des Lakers qu’ils se sont fait une raison et penseront à la victoire et au projet sportif avant tout.

Autre point positif qui pourrait réjouir les fans des Lakers : Pat Bev et le Brodie pourraient bien être complémentaires sur le terrain : Alors que le premier est un défenseur solide et un exemple dans l’éthique de travail, le second est un slasher et un excellent passeur, plus irrégulier et plus foufou. Shooteur plus fiable à longue distance (37,8% en carrière contre 30,5% pour le natif de L.A), Beverley permettrait d’écarter le jeu et de libérer des espaces pour permettre à Westbrook (et à LeBron évidemment) d’attaquer le cercle. La présence de l’ancien Clipper dans le backcourt des Lakers leur permettrait d’avoir une assurance défensive qu’ils n’ont pas avec Westbrook, et leur duo dynamique pourrait poser pas mal de problèmes aux adversaires. En tout cas le coach Darvin Ham a annoncé qu’il comptait faire jouer les deux ensemble, en espérant qu’il ait de vraies idées derrière la tête.

Après d’interminables rumeurs sur un potentiel départ de Westbrook, il se pourrait en fait que le meneur de 33 ans reste du côté des Lakers et qu’il soit associé à Patrick Beverley sur le backcourt des Angelinos. À défaut de s’aimer, les deux hommes pourraient bien aider LeBron et compagnie à atteindre le play-in faire une belle campagne de Playoffs, au minimum. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y aura pas de place pour des querelles dans le vestiaire et sur le parquet du Staples Center. Les Lakers doivent une très belle saison à leurs fans et au monde entier, et un énième drama serait la goutte de trop.

Source : Marc Stein