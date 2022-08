Alors que les fans des Lakers attendaient le transfert de Kyrie Irving, ils ont dû se contenter d’un deal bien moins hype jeudi. La franchise californienne a en effet recruté la tête brûlée Pat Beverley en échange de Talen Horton-Tucker et Stanley Johnson. De quoi promettre de belles retrouvailles entre Pat Bev et Russell Westbrook, à moins que Brodie ne prenne la porte…

On connaît tous l’historique très épicé entre Beverley et Westbrook. Depuis les Playoffs 2013 et la blessure au genou de Russ suite à un contact avec Pat Bev, les deux ont régulièrement pris le temps d’entretenir l’une des rivalités individuelles les plus chaudes de l’univers NBA, souvent à base de petites piques mais parfois aussi de gros missiles. On ne va pas revenir sur l’ensemble des épisodes de la série « Patoche vs Brodie » mais avec l’arrivée de Beverley aux Lakers, on ne peut que se demander comment leur relation va évoluer. Pour l’instant Pat Bev a choisi l’apaisement en répondant positivement à un tweet de LeBron James laissant présager une saison en mode Revenge Tour de Westbrook, mais qui sait ce que Beverley et Brodie pensent vraiment de leur nouvelle association aux Lakers. Si association il y a. Parce que oui, il n’est visiblement pas impossible que le transfert de Pat Bev ait été réalisé dans l’optique d’une séparation avec Westbrook avant le début de la prochaine saison régulière. C’est Jovan Buha, insider des Lakers pour The Athletic, qui a balancé cette mini-bombe.

« Avec l’arrivée de Beverley, il semble plus probable que Westbrook ne fasse pas partie du roster actif des Lakers au moment de l’ouverture du camp d’entraînement, que ce soit à travers un transfert ou une situation à la John Wall à Houston. »

Oho.

Avant le trade de Beverley dans la nuit de mercredi à jeudi, quand on a appris que Kevin Durant revenait finalement aux Nets et excluait ainsi le scénario d’un prochain transfert de Kyrie Irving aux Lakers, on pouvait se dire que Westbrook allait au moins commencer la saison 2022-23 sous le maillot de Los Angeles. Forcément on est moins confiant désormais et on se demande par exemple si la piste Pacers – mentionnée il y a un mois avant d’être écartée – ne va pas se réchauffer prochainement avec un deal Brodie contre Buddy Hield + Myles Turner. Dans le cas où rien ne se manifeste lors des semaines à venir, les Lakers pourraient carrément décider de faire une Rockets avec John Wall, le joueur restant dans son coin toute l’année en prenant ses 47 millions de dollars dans l’attente d’une meilleure situation. Cela ressemble quand même à une option très radicale, surtout que les Lakers viennent de changer de coach avec l’arrivée de Darvin Ham, qui mérite au moins une opportunité pour tenter de faire fonctionner l’expérience Brodie. On imagine donc mal les Lakers écarter Westbrook si jamais il n’est pas tradé, même si le fit est loin d’être idéal. En tous les cas, si Russ ne porte pas le maillot de Los Angeles à l’Opening Night et laisse ainsi sa place à Pat Beverley pour une raison ou pour une autre, ce serait un sacré flex pour Patoche dans sa rivalité avec Brodie. « Hey Russ, c’est moi Pat Bev, tu te souviens quand les Lakers t’ont dégagé parce qu’ils estimaient que j’étais plus valuable que toi ? Allez, bon dimanche bro. » Voilà typiquement le genre de message que Beverley pourrait envoyer à Russell à ses heures perdues. Pas sûr que l’amour propre de Westbrook puisse accepter ça…

Pitbull défensif et pas vraiment le genre de joueur à avoir besoin du ballon, Pat Beverley possède un profil qui colle plutôt bien à une équipe guidée par LeBron et Anthony Davis. De plus, n’oublions pas que le mec est un grand habitué des Playoffs, et que les Lakers veulent justement les retrouver la saison prochaine. Le garçon coche donc pas mal de cases, assez pour sacrifier Russell Westbrook ?

