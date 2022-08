Si le dossier Kevin Durant semble clos après le meet entre KD et les dirigeants des Nets (dont vous pouvez retrouver les coulisses ici), celui concernant Donovan Mitchell est toujours d’actualité. Certes ça n’avance pas beaucoup mais au moins y’a des touches entre le Jazz/Spida et d’autres franchises. Allez, on fait le point sur les derniers bruits de couloir en direct de Salt Lake City.

Donovan Mitchell portera-t-il le maillot du Jazz lors du premier match de saison régulière entre Utah et Denver le 19 octobre prochain ? C’est la grande question du moment chez les Mormons et pour être honnête, difficile d’avoir un début de réponse à l’heure de ces lignes. On sait que les Knicks représentent le candidat le plus crédible pour s’attacher les services de Spida mais si l’on en croit Tony Jones de The Athletic, les discussions continuent de stagner et Utah n’hésite pas à regarder ailleurs pour tenter de monter un trade. Avec qui ? Aucune précision n’a été apportée par l’insider du Jazz et on peut donc légitimement se demander si ces « autres équipes » ne représentent pas qu’un moyen pour faire monter les enchères auprès de la franchise de New York, qui est la plus à même d’offrir la grosse contrepartie demandée par l’équipe de Danny Ainge (des choix de premier tour de draft non protégés, des jeunes joueurs encore sous leur contrat rookie, voire un jeunot au potentiel All-Star). Dans le cas où aucun deal ne se manifeste entre le Jazz et les Knicks (ou n’importe quelle autre équipe intéressée par Spida), ne comptez pas sur ce bon vieux Danny pour baisser sa demande. Soit il obtient ce qu’il veut pour Mitchell dans les semaines à venir, soit Donovan reste à Utah jusqu’à ce qu’une offre assez alléchante arrive sur la table. Le Jazz n’a pas besoin de se précipiter sur ce dossier puisque Spida – 26 ans – est sous contrat avec Utah jusqu’en 2025, et qu’il n’est pas dans le mood pour véritablement forcer son transfert à la KD.

Néanmoins, Donovan Mitchell est bien conscient que ses heures au Jazz sont potentiellement comptées alors lui aussi montre ses préférences. Et ses préférences, ce sont les deux équipes de New York, d’où il est originaire (il est né à Elmsford dans l’État de NY), et Miami, l’ancienne team de son modèle Dwyane Wade qui est accessoirement co-propriétaire du Jazz. Néanmoins, comme le rappelle l’insider Tony Jones, le retour de Kevin Durant dans le projet Nets et la présence de Ben Simmons (Spida ne peut pas être envoyé à BK tant que le Boomer est sur place, voir designated rookie max extensions) rendent un trade aux Nets assez improbable, tandis que Pat Riley a déjà fait passer le message disant que Bam Adebayo est intouchable dans de potentielles négociations avec le Jazz. Sans Bam et sans le capital draft que demande Utah en échange, on voit mal comment Miami pourrait vraiment se mêler à la course. Et c’est ainsi qu’on retombe sur les Knicks, encore et toujours. Si on devait mettre une pièce sur l’identité de la prochaine équipe de Spida, on resterait sur New York malgré l’impasse dans laquelle se trouve actuellement le Jazz et la franchise de la Grosse Pomme. Est-ce que la situation pourrait se débloquer en incluant un certain R.J. Barrett dans le mix ? Pas impossible si l’on en croit les dernières rumeurs…

Rien d’imminent dans le dossier Donovan Mitchell, mais on commence à y voir plus clair sur les intentions du Jazz ainsi que celles de Spida. On est aujourd’hui à un mois seulement du début des camps d’entraînement, ce qui pourrait ajouter un sentiment d’urgence chez une équipe comme les Knicks qui veut absolument rebondir en 2022-23. Alors, rendez-vous dans quelques jours ou semaines pour une grosse update ?

Source texte : The Athletic