Une cinquième partie de Football Manager, un tour sur le PlayStation Store puis une sieste, devenue rituel en cette période creuse. Jusqu’à cette fin d’après-midi, ce mardi ne faisait absolument pas exception à la règle du mois d’août. Puis d’un coup, d’un seul, Marc Stein a balancé l’info comme quoi Dennis Schroder serait à nouveau dans les petits papiers des Lakers. Puis d’un second coup, nettement plus important, Shams Charania a lâché la breaking de cette fin d’été.

Comment expliquera-t-on à nos enfants que Jaylen Brown, lieutenant ô combien méritant dans la dernière campagne de Playoffs des Celtics, a appris que ses dirigeants n’étaient pas contre le refourguer en échange de Kevin Durant, pour que ce dernier accepte finalement de rester à Brooklyn. On dirait cette fille qui teste son copain en demandant à une amie de lui envoyer des sms excitants. Le mal est fait, ciel et terre ont été remués, jusqu’à déstabiliser la situation de certains joueurs qui ont souffert de ce feuilleton, comme l’a relaté le Français Yves Pons samedi dernier, dans les colonnes du quotidien régional La Provence : « Le problème, c’est que beaucoup de joueurs se retrouvent entre deux chaises en attendant de savoir où Durant va atterrir. Ces transferts chamboulent tout, les équipes ne veulent pas se positionner sur quoi que ce soit ». Ce mardi, et après 54 jours d’un feuilleton commencé le 30 juin dernier, le rideau est enfin tiré. Selon Shams Charania, Kevin Durant, Rich Kleiman – l’agent de KD – Steve Nash, Joe Tsai et Sean Marks se sont rencontrés lundi à Los Angeles pour discuter avenir, et ont finalement décidé de faire « aller de l’avant leur collaboration ». Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire qu’oubliés les propos de KD sur son GM et son entraîneur, tout ce beau monde remonte dans le même bateau et se fixe l’objectif commun de « rapporter un titre à Brooklyn », dixit le communiqué publié par la franchise new-yorkaise sur son compte Twitter. Un communiqué paru une minute après l’exclusivité de Shams Charania, qui se révèle être plus rapide que la franchise directement concernée par l’information. Ce type tient fait chanter quelqu’un d’important, c’est obligé.

Dans les passages importants de ce communiqué, long de six lignes et gratté par Sean Marks, l’on retient « construire une franchise durable pour ramener un titre à Brooklyn ». Pour le coup, sur l’ensemble des 30 franchises NBA, l’expression « franchise durable » concerne des institutions comme Milwaukee, Phoenix ou Golden State, qui prennent le temps de bâtir pour ensuite jouer le très haut de tableau. Ce terme semble tout droit sorti de la septième dimension, comme si James Harden ne s’était pas fait la malle en février dernier, que Kyrie Irving avait disputé plus de 33 matchs cette saison, et que Kevin Durant ne venait pas – il y a encore deux semaines – de demander la tête de Sean Marks et Steve Nash à son proprio, Joe Tsai. Et maintenant, on fait quoi ? Avec quatre années sur son contrat, le douzuple All-Star rembobine la cassette et retourne au point de départ. Il lui faut s’entourer de role players qui lui permettront d’aller chercher une bague avec les Nets, et ainsi de faire taire les mauvaises lang… oh, tiens, Adrian Wojnarowski s’est réveillé ! Une bonne demi-heure après la concurrence de chez The Athletic – et à défaut d’avoir chopé l’exclu – le Woj glisse une comparaison entre l’issue de cette affaire et du feuilleton Kobe Bryant en 2007 : demande de trade au début de l’été, feuilleton bien salasse sur plusieurs mois, puis désamorçage en règle et on supprime la dernière sauvegarde. À la seule différence que Kobe, lui, était bien moins drôle sur Twitter.

Hop, Pat Beverley reproche à Kevin Durant d’avoir empêché des darons de nourrir leur famille, et ce dernier répond par un bon « #BlameKD », que l’on pourrait également traduire par « Mdr ». Du coup ? Bah on marque Jazz – Nets au feutre rouge dans le calendrier.