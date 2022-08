Tiens tiens tiens… voici deux noms qui ont déjà été associés assez récemment. C’est normal en fait, puisque Dennis Schroder jouait chez les Lakers lors de la saison 2020-21. Parti à l’issue de celle ci à cause d’une prétention contractuelle un tantinet (beaucoup) trop élevée par rapport à son apport, le meneur avait filé chez les Celtics puis à Houston. Aujourd’hui agent libre, il serait à nouveau la cible de Rob Pelinka, mais sans doute pas pour le même tarot que l’été dernier.

Jouer la carte de la patience, ça paye. Petit retour en arrière : après une saison 2020-21 à 15,4 points en 32,1 minutes de jeu chez les Lakers, Dennis Schroder avait montré de l’intérêt à continuer l’aventure en Californie du Sud. Volonté partagée par les Purple & Gold, malgré un exercice quelque peu morose sur le plan individuel. On n’ira pas jusqu’à affubler Dennis de la responsabilité de l’échec des Lakers la saison passée, mais en l’absence des cadres James et Davis pour blessure… il n’a pas forcément été capable de step up au point de remonter un peu la barre de son équipe.

Cela étant dit, merci de considérer aussi toutes les qualités de ce joueur, on ne parle pas non plus d’un meneur de D2 mais d’un créateur et marqueur de 28 ans assez intéressant et surtout fiable. Bref, pour signer Dennis Schröder dans l’équipe à l’été 2021, c’était entre 100 et 120 millions de dollars, pas moins. Une demande de l’allemand qui a sûrement fait glousser Rob Pelinka, le general manager des Lakers. Ce sera 84 millions sur quatre ans, pas plus. Face au refus du joueur concernant le montant du contrat, les Lakers l’ont finalement laissé filer, « vas voir ailleurs si j’y suis » en somme.

Oui mais voilà, après une demi saison chez les Celtics et un envoi express dans le marasme de Houston à l’hiver dernier, Schröder n’a pas spécialement rebondi comme il l’entendait. Une petite année de contrat à 5,9 millions et plus rien depuis cet été. Vous commencez à voir un peu le schéma, voici le genre d’histoire typique que Jean de La Fontaine aurait pu placer dans ses recueils de fable. Vous voulez jouer ? Allez-y, mais c’est à vos risques et périls. Et qui revient, à la fin du récit ? Et bien Rob Pelinka, comme une petite fleur de cerisier à l’aube du mois d’avril en plein coeur de Tokyo.

Re-signing free agent guard Dennis Schröder is a « legit consideration » for the Lakers, league sources say, depending on how the rest of their roster develops. After one season as a Laker, Schröder played for Boston and Houston in 2021-22. More NBA notes: https://t.co/EwiaWFuKoI — Marc Stein (@TheSteinLine) August 23, 2022

Selon Marc Stein, les Lakers auraient bien envie de proposer un contrat au meneur, agent libre depuis la fin de la saison. Ils attendront de voir comment le reste de l’effectif va se remplir pour prendre une décision, mais Dédé est dans leurs petits papiers. Une situation bien sûr cocasse, qui pourrait tout de même avoir un vrai intérêt sportif puisque Schroder reste une valeur sûre sur le poste 1. Niveau financier, faudra pas la ramener car les Lakers n’ont pas des masses à donner, et que Dennis est moins en vue qu’il y a un an. Avec le plan Kyrie Irving qui prend jour après jour du plomb dans l’aile, il est vrai que Los Angeles pourrait certainement trouver son compte et une vrai solution de repli en engageant le bonhomme.

Dennis et Los Angeles, une histoire d’amour qui pourrait reprendre son fil très prochainement. Chez les Lakers, il n’avait pas spécialement impressionné mais pas particulièrement déçu non plus. En attendant, il aurait pu déjà être un Angelino à l’heure où l’on parle… mais bon, la NBA est aussi une sorte de poker.

Source : Twitter @TheSteinLine