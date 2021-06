Dennis Schröder demanderait un contrat entre 100 et 120 millions de dollars cet été : comment dit-on « t’abuses frérot » en allemand ?

Agent-libre cet été et au coeur de nombreuses discussions dans les rues de Los Angeles, Dennis Schröder aurait laissé filer une info en coulisses qui a fait l’effet d’une petite bombe une fois sa révélation au grand public. En effet, le dragster des Lakers s’attendrait à toucher entre 100 et 120 millions de dollars sur son prochain contrat, ce qui peut paraître… beaucoup, pour Dennis la Malice.

Coup de comm bien placé ? Certainement. Mais estimation exagérée ? Oui, également. Présent sur le circuit NBA depuis 8 ans maintenant, Dennis Schröder a montré qu’il pouvait être impactant dans la Ligue, quel que soit son rôle. Celui de Sixième homme, par exemple, lui allait à merveille lors de ses débuts à Atlanta ou bien par la suite à OKC, en ayant ce poste de booster venu du banc, capable de dynamiter les défenses adverses. Chez le Thunder justement, il y a un peu plus d’un an, l’Allemand avait été une des darlings de la saison NBA, prenant une place importante dans la réussite de sa franchise et ce trio démoniaque sur les lignes arrières, avec Chris Paul et Shai Gilgeous-Alexander à ses côtés. Cette belle campagne individuelle et collective avait d’ailleurs poussé Rob Pelinka et les Lakers à tenter un gros coup, en réalisant un transfert permettant au champion en titre d’avoir une belle arme à poser à côté de LeBron à la mène. Excitation et perspectives réjouissantes accompagnaient donc Dennis en portant pour la première fois le maillot violet et doré de Los Angeles. Le problème, c’est que sa campagne ne sera pas à la hauteur des attentes, en tout cas bien loin de ce qui aurait pu être espéré in fine. Un temps de jeu record en carrière (32,1 minutes) pour des statistiques globalement en baisse (15,4 points à 43,7% au tir), chez des Lakers pilonnés par les blessures et qui n’ont donc pas pu compter sur le giga coup de boost prévu du duo Dennis Schröder – Montrezl Harrell, si le bonhomme apportera parfois du hustle en défense et des lancers provoqués dans des moments importants, son impact sera loin du compte attendu au final avec en triste point d’exclamation 10 à 14 jours d’absence pour protocole COVID, juste avant les Playoffs.

En sachant notamment que l’intéressé avait posé ses valises à Los Angeles en indiquant qu’il se voyait comme meneur titulaire épicétou, c’est peu dire si l’aventure Schröder aux côtés de LeBron et AD n’a pas été un immense succès. Ce qu’on voulait donc savoir, et on voyait déjà que ce sujet travaillait les fans des Lakers, c’était quelle position allait prendre le management de Californie, et dans quelle posture serait Schröder d’un point de vue purement contractuel. Gourmand ou pas gourmand ? Là pour rester ou bien pour se faire plaisir ailleurs ? Titulaire ou pas titulaire, et si oui à quel prix ? Comme TalkBasket.net l’a révélé en ce milieu de semaine, on a eu un aperçu du dernier point, c’est-à-dire… le tarot. Et c’est peu dire si Dennis a les crocs.

“Selon Armin Andres, Vice-Président de la Fédération Allemande de Basketball (DBB), le meneur s’attend à signer un contrat dans les hauteurs de 100 à 120 millions de dollars,” écrit TalkBasket.net. “Andres a mentionné le fait que c’était une des raisons expliquant pourquoi Schroder ne représentera pas l’Allemagne aux Jeux Olympiques cet été, avec le poids d’assurer un nouveau contrat de cette taille.”

Prenons les éléments un par un et voyons s’il s’agit d’une hérésie (spoiler : yep). Déjà, le montant total s’affiche sur combien d’années selon Dennis ? On espère 5 ans, car s’il pense toucher 100 à 120 millions de dollars sur 4 ans il va falloir posséder des dossiers monstres sur un General Manager afin qu’il propose ce genre de contrat sans transpirer. Lorsqu’on se base sur un deal à 5 ans, il peut y avoir considération de ces prix-là. Et pour ce faire, il est important de regarder comment se comporte la concurrence. En effet, les joueurs, les franchises et les agents se positionnent souvent sur la carte des confrères pour déterminer le tarot à venir.

Prenons Malcolm Brogdon des Pacers par exemple, ce dernier a signé un contrat de 85 millions sur 4 ans il y a deux saisons. Est-ce qu’on peut mettre Brogdon et Schröder sur le même palier ? Ce débat est ouvert, Malcolm semble quand même meilleur sur le papier mais certains pourront dire qu’il peut y avoir au moins égalité entre ces deux guards. Sur un contrat de quatre ans, et en sortie de deal rookie, Brogdon a trouvé le moyen de faire cracher plus de 20 millions la saison au management d’Indiana. Une belle perf, mais qu’il rend pour le moment assez bien, en attendant de voir ce qu’il peut donner sous les ordres de Rick Carlisle. Malcolm avait, et a encore pour lui, l’aspect « potentiel » dans sa sacoche. On ne sait pas quel est son véritable plafond. Malheureusement pour Schröder, le plafond on le connaît déjà donc difficile de vendre du rêve après 8 années passées en NBA et donc un profil déjà cimenté. Certains pointeront le deal de D’Angelo Russell (117 millions sur 4 ans), mais D-Lo venait d’être All-Star et, comme Brogdon, on ne sait pas encore quel est son potentiel max. Ce qui nous mène à une question importante autour de Schröder.

Dans quel rôle se voit-il, et est-ce le meilleur rôle pour lui ? En s’annonçant titulaire chez les Lakers, Dennis s’est dit qu’il pourrait être le meneur titu d’une équipe championne NBA. Un beau pari, mais raté pour une multitude de raisons. Quand on voit le succès qu’il a eu au Thunder en étant un Sixième homme de luxe finissant les matchs avec les grands, c’est à se demander si Schröder sait quel est son siège parfait dans la Ligue. Prenez Danilo Gallinari, qui a signé pour 60 millions sur 3 ans avec les Hawks à l’automne dernier. L’Italien pourrait être titulaire dans un paquet de franchises, mais il sait qu’en remplaçant de luxe il vaut ce tarot, par son expérience et sa flexibilité collective. L’Allemand ? On peut se poser la question. Titulaire en NBA, Schröder peut l’être, mais dans une équipe compétitive, pas sûr. C’est donc sur cet aspect qu’il faudra voir ce qu’attend Dennis de la suite de sa carrière, et de ce que les franchises pourront lui proposer. Car s’il attend un tel deal de la part des Lakers, qui ont déjà de gros dossiers à devoir gérer cet été avec Andre Drummond et Alex Caruso pour ne citer qu’eux, il va falloir se réveiller doucement mais sûrement.

Après avoir refusé une généreuse prolongation de 84 millions sur 4 ans proposée par les Lakers il y a quelques semaines, Dennis Schröder pousse le bouchon le plus loin possible et espère toucher le jackpot cet été. Quelle franchise mettra 100 millions sur la table pour ses services ? Difficile à dire. Mais cela annonce une chose, clairement, c’est que l’été des Lakers va être corsé si le meneur titu annonce déjà vouloir toucher neuf chiffres…

Source : TalkBasket.net