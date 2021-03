Dennis Schröder aurait repoussé une offre de prolongation des Lakers : Dennis la malice a faim de dollars, attention à ne pas être trop gourmand

Dennis Schröder arrive en fin de contrat cet été et visiblement, il a une idée claire sur sa valeur au moment de négocier. Les Lakers savent désormais à quoi s’en tenir.

Ce n’est pas la première fois qu’on entend une rumeur sur Dennis Schröder et une éventuelle prolongation aux Lakers. NBC Sports avait déjà évoqué des pourparlers mais en laissant transparaitre qu’un accord était loin d’être trouvé entre les deux parties. Aujourd’hui, on a un peu plus d’informations sur les montants évoqués et on doit remercier Brian Windhorst d’ESPN pour ça. L’insider a visiblement laissé traîner une oreille dans les couloirs du Staples Center et il nous fait profiter.

« Ce qu’on m’a dit, et il s’agit d’une rumeur largement répandue, donc je doute que ça soit vraiment surprenant, c’est qu’en effet, les Lakers lui ont offert 84 millions sur quatre ans. Maintenant, et c’est là qu’on entre dans la zone floue : Est-ce un deal totalement garanti ? Partiellement garanti ? Y-a-t-il des bonus ? »

On rappelle, si besoin, que le meneur allemand touche cette saison 15,5 millions de dollars. En partant sur le fait que ce nouveau deal serait garanti, on partirait donc sur une moyenne de 21 millions par an. C’est à peu près ce qu’a signé Fred VanVleet cet automne, si vous avez besoin d’un comparo. On peut dire que Dennis la Malice rend de fiers services à son équipe et il s’est plutôt bien adapté mais attention à ne pas être trop gourmand non plus quoi. Il se montre encore irrégulier, ses chiffres ont baissé par rapport à la saison passée, notamment dans les pourcentages. Défensivement, il fait le boulot, dans le sillage de son équipe. Il est toujours dur de donner une valeur à un joueur et sans doute que s’il gagne un titre avec L.A en se montrant en Playoffs, il pourra négocier au prix fort un nouveau deal à Los Angeles… ou ailleurs. C’est un pari qui se respecte. Attention malgré tout à ne pas pousser trop loin dans ses demandes, il faut se souvenir que son nom avait été évoqué dans les dernières heures de la Trade Deadline du côté de Toronto pour faire venir un certain Kyle Lowry… La preuve que les Lakers ne sont pas prêts à tout sacrifier ?

Dennis Schröder aurait dit non à une offre de 84 millions sur 4 ans des Lakers et ça nous laisse un peu sans voix. La Free Agency lui permettra-t-elle de choper un meilleur deal ? Lui semble croire que oui alors wait and see comme dit le dicton.

Source texte : ESPN / NBC Sports