Preview de la soirée NBA : les Sixers partent à l’assaut des Rocheuses et du mont Jokic

Quatre matchs au programme ce soir en NBA. La quantité est faible, mais la qualité, elle, est toujours au rendez-vous. A l’affiche ce soir, un duel de haut rang entre les Nuggets et les Sixers.

1h00 : Wizards – Hornets : Washington est en back-to-back, et on va sortir la loupe sur Russell Westbrook après son incroyable performance de la nuit passée. La présence de Bradley Beal étant incertaine, RW devrait jouer et prendre l’équipe en main, bien qu’il ne joue pas toujours deux rencontres d’affilée en back-to-back. Il faudra bien quelques joueurs sur le terrain puisque Ish Smith, l’autre meneur de l’équipe, est toujours absent, au même titre que David Bertans et Daniel Gafford. Côté Hornets, on sort d’un bon match malgré la défaite contre les Suns. Pour le moment, l’absence de LaMelo Ball n’est pas trop préjudiciable, étant donné le bon retour de Devonte’ Graham. Seul Malik Monk, ressentant une douleur au pied droit, présente une incertitude concernant sa présence ce soir.

3h00 : Nuggets – Sixers : la principale affiche de la soirée. À eux deux, ce sont seulement 5 défaites cumulées ce mois-ci. Les Sixers sont toujours tout en haut du classement à l’Est, tandis que les Nuggets continuent tranquillement leur ascension vers le podium à l’Ouest. C’est donc un choc très attendu et très indécis au niveau du résultat, surtout que Philly sort d’une défaite contre les Clippers et perdre de nouveau fragiliserait encore plus leur fauteuil de leader. Toujours pas de Joel Embiid mais l’équipe se débrouille très bien sans lui. George Hill, tout juste arrivé lors de la trade deadline, soigne une blessure antérieure et devrait intégrer le groupe après son road trip à l’Ouest. La principale absence à noter côté Denver sera Monte Morris.

4h00 : Suns – Hawks : autre affiche très sympa de ce soir, où il sera intéressant de suivre l’évolution des Hawks, qui ont montré leurs premières faiblesses depuis la prise en main de l’équipe par Nate McMillan. Après une série d’invincibilité, Atlanta a perdu 3 de ses 4 derniers matchs, la dernière en date : dimanche soir contre les Nuggets. Pour compliquer la chose, Bogdan Boganovic et Danilo Gallinari sont notés absents pour ce soir. De’Andre Hunter et Clint Capela sont quant à eux questionables. Une sacrée ribambelle d’absences qui va compliquer les choses pour l’équipe de Géorgie. Toujours pas de certitudes pour les débuts de Lou Williams… En face, aucune absence n’est à déplorer pour le moment.

4h00 : Clippers – Magic : vainqueurs des Sixers puis des Bucks lors de leurs deux derniers matchs, les Clippers doivent enchaîner (six victoires de rang) pour continuer de distancer le voisin au classement. Après avoir vaincu deux ténors de l’Est, ce serait gaguesque de voir les hommes de Tyronn Lue chuter face à une équipe d’Orlando fixée sur son sort pour le reste de la saison, et qui n’a gagné que deux matchs sur ses dix derniers. Attention quand même à ne pas prendre ce match à la légère d’autant que Kawhi Leonard et Paul George (qui a été out contre les Bucks) pourraient rester sur le banc pour cette rencontre. En plus de cela, on ne sait pas encore quand Rajon Rondo va faire sa première apparition pour les Clips, et le duo Patrick Beverley-Serge Ibaka est toujours out pour le moment. Va falloir encore s’en remettre à Luke Kennard pour gagner. Pour Orlando, on devra faire sans Gary Harris. Pour Terrence Ross, sa présence dans le groupe sera à déterminer dans les ultimes heures avant le match.

I’d be willing to bet at least one of Kawhi Leonard or Paul George sits tonight on the back-end of a back-to-back

They play the Magic, sandwiched between the Bucks and Nuggets

No way they both play tonight, right?

— Adam Koffler (@AdamKoffler) March 30, 2021