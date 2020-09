Preview de la soirée NBA : c’est l’heure de sortir la brouette pour les champions en titre

Les demi-finales de conférence continuent de battre leur plein, et ce soir on a une nouvelle fois deux affiches au programme. Les Raptors doivent surtout ne pas s’inspirer des Bucks pour rester en vie, tandis que les Nuggets sont obligés de rentrer rapidement dans leur série afin d’éviter un passage à l’aéroport plus vite que prévu. Allez, preview.

On ne change pas une équipe qui gagne, ce soir c’est rendez-vous à minuit et demi pour un Celtics – Raptors qui s’annonce brûlant. Game 4 dans cette série, et déjà décisif. Entre 2-2 et 3-1, la différence est évidemment énorme, à Toronto de faire le boulot. Les champions en titre sont en difficulté contre des Celtics qui tournent vraiment bien si l’on excepte leur fail en fin de Game 3. Et malgré la victoire miraculeuse des Canadiens, ces derniers n’ont pas forcément été très rassurants. Car OG Anunoby ne pourra pas mettre des buzzer beaters pour la win avec 0,5 seconde sur l’horloge tous les jours, il va falloir trouver d’autres moyens pour gagner des matchs, messieurs. Mais cette victoire à l’arraché pourrait donner des ailes aux hommes de Nick Nurse, à condition que la réussite offensive soit là. Eh oui, moins on marque de points au basket, moins on gagne, #AnalyseFine. Pour ça, il faudra notamment pouvoir compter sur un Pascal Siakam qui joue à autre chose qu’au lancer de briques en intérieur. Cette discipline n’existe pas encore aux JO mais à 36,3% au tir dans la série, Spicy P pourra bientôt déposer le brevet. Blague à part, Toronto doit prendre ce match afin de récupérer le momentum pour de bon. Il sera intéressant de voir la manière avec laquelle les Celtics réagiront dans ce Game 4. Toujours sonnés par leur erreur défensive ou déterminés à corriger le tir ? Vu les déclas d’après-match, on mise plus sur la deuxième option. Les paroles ont été celles de patrons, maintenant il faudra que les actes suivent. On a déjà fini en slip debout sur le canap’ au match précédent, on demande du rab ce soir.

Après ce match qui s’annonce ultra intense, on va pouvoir enchaîner avec un Clippers – Nuggets à 3h du matin. Lors du premier match… bah, en fait, il n’y a pas vraiment eu de match, justement. Denver émoussé, Los Angeles déterminé, bref, ce fut une branlée. Ce Game 2 est l’occasion de voir si l’on aura une série entre le deuxième et le troisième de l’Ouest. Mais Mike Malone fait la gueule contre la NBA et veut revoir sa famille, les joueurs ont semblé sur les rotules après leur série folle contre Utah… les indicateurs sont quand même au rouge pour les montagnards. Réveil obligatoire cette nuit pour ne pas se laisser emporter par le courant à 2-0. Car en face, les Clips ne feront pas de cadeaux. Kawhi est tout simplement inarrêtable et le reste de l’effectif est sérieux en attaque comme en défense, demandez à Jamal Murray. Après un premier match médiocre (12 points à 5/15), ce sera à lui et Nikola Jokic de porter les Pépites pour déstabiliser l’équilibre enfin trouvé par les Angelinos.

Deux équipes en maîtrise contre deux équipes menées au score, l’occasion parfaite de voir qui a le cœur d’un champion. Les Raptors l’ont déjà montré l’année dernière, ils ont les ressources pour revenir dans la série, mais qu’en est-il de Denver ? Allez, on se donne rendez-vous à 0h30 et 3h pour avoir la réponse.