220€ à gagner avec un pari sur une victoire des Celtics grâce à un grand Jayson Tatum

Malgré plusieurs mois de retard, les Playoffs NBA sont bel et bien là, et qui dit Playoffs NBA dit encore plus d’opportunités pour se faire de la maille. Ce samedi, il y a une nouvelle fois deux très gros matchs au programme. Alors on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

00h30 : Celtics (1,87) – Raptors (2,02)

03h00 : Clippers (1,21) – Nuggets (4,85)

Pour votre premier pari, jusqu’à 100€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez Unibet, que vous y déposez 100€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 100€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 220€ sur votre compte (ou 180€ en misant sur notre cote tentante du soir), si ça passe. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari principal du jour

Jayson Tatum marque 20 points et Boston gagne (2,20) : Jayson Tatum a connu une soirée compliquée lors du Game 3. Pas en réussite en attaque et impliqué dans la mésentente défensive ayant ouvert la voie au buzzer d’OG Anunoby, l’ailier des Celtics voudra rectifier le tir ce samedi pour guider Boston vers la win. Sur les sept matchs des Playoffs 2020, Jayson a été limité sous la barre des 20 points seulement à deux reprises, lui qui tourne à 25,4 unités en moyenne. Alors on peut compter sur lui pour réagir. Et malgré la défaite des Verts dans le troisième match, on sent quand même les hommes de Brad Stevens dominateurs dans cette série alors si Tatum se remet en route, ils devraient pouvoir faire le break.

N’oubliez pas le petit bonus qui fait toujours plaisir avec la Unibet TV qui vous permet de mater tous les matchs en direct !

Une autre cote tentante

Kawhi Leonard termine meilleur marqueur du match Clippers – Nuggets (1,80) : Kawhi Leonard a définitivement activé le mode Playoffs, et personne ne semble capable de l’arrêter. Injouable à mi-distance, le dernier MVP des Finales enchaîne les prestations XXL au scoring, avec une moyenne de 32,3 points sur ces Playoffs 2020. Sa plus « faible » performance ? 29 unités, tranquille. Alors cette nuit, on le voit finir une nouvelle fois meilleur marqueur dans le Game 2 entre les Clippers et les Nuggets.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment