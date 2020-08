230€ à gagner avec un pari sur Devin Booker qui claque 30 points face aux Sixers

La Bulle NBA bat son plein et vous savez ce que ça veut dire, c’est l’heure des paris sportifs. Ça faisait longtemps mais ça y est, vous avez à nouveau l’opportunité d’utiliser votre intuition afin d’arrondir vos fins de mois. Allez, on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari en ce mardi soir !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

19h00 : Magic (1,53) – Nets (2,58)

20h00 : Spurs (1,50) – Rockets (2,70)

22h30 : Sixers (4,55) – Suns (1,22)

23h00 : Grizzlies (2,35) – Celtics (1,63)

00h30 : Mavericks (2,26) – Trail Blazers (1,70)

03h00 : Kings (1,70) – Pelicans (2,21)

03h00 : Wizards (3,70) – Bucks (1,30)

Le pari principal du jour

Devin Booker marque au moins 30 points contre les Sixers (2,30) : connaissez-vous un joueur plus en forme que Devin Booker actuellement ? Peu probable. Le jeune scoreur des Suns évolue à un niveau incroyable en ce moment et emmène son équipe de Phoenix vers un bilan parfait. On le voit bien enchaîner contre des Sixers décimés, eux qui seront privés de Ben Simmons, Joel Embiid et Josh Richardson (et peut-être même Tobias Harris et Al Horford). 35 points hier, rebelote aujourd’hui ? On y croit et la cote est belle.

Une autre cote tentante

Damian Lillard marque au moins 30 points contre les Mavericks (1,70) : on reste sur les valeurs sûres, avec un pari similaire à celui du dessus. Les plus simples sont souvent les plus efficaces. Il y a quelques jours, Damian Lillard avait répondu à nos attentes et il n’y a pas de raison que ça change. En mission, le sniper des Blazers devrait réaliser un nouveau carton offensif contre Dallas ce mardi. Les Blazers doivent absolument gagner, les Mavericks sont loin d’être réputés pour leur défense, ça annonce un beau carton. 30 points, c’est de l’eau pour Dame. À 1,70, c’est plutôt tentant et ça peut éventuellement se poser avec un petit combiné pas trop risqué.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).