Playoffs NBA 2020 : sprint final entre Grizzlies, Blazers, Suns et Spurs ! Apéro TrashTalk

On y est. La dernière ligne droite. Quatre soirs, quatre nuits de basket et… quatre franchises encore capables d’arracher l’un des deux spots promis à un sanglant play-in tournament à l’Ouest. Faut qu’on en parle ? Faut qu’on en parle.

Blazers, Suns, Grizzlies, Spurs. Voilà dans un ordre hasardeux les quatre franchises qui peuvent encore prétendre à se qualifier pour un inédit play-in tournament, qui verra s’affronter on le rappelle le huitième et le neuvième du classement ce week-end. Les dynamiques sont différentes (Phoenix est un TGV, Memphis est un escargot estropié), les Spurs ont une série historique à sauver, les Blazers semblent être les plus à même de bousculer les Lakers en Playoffs… et il y en a fait des milliers de choses à dire. Au moins des dizaines, et on tente donc d’éclairer vos lanternes en vous faisant un point complet au 11 août, point qui sera évidemment complètement déconstruit dans quelques heures, mais c’est ça qu’on aime les frères.

Allez, pistaches, Tourtel Twist, appuie sur play, bisou.