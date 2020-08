Preview de la soirée NBA : les quatre candidats aux Playoffs sont à l’affiche, la lutte pour le play-in s’annonce hardcore !

Plus de suspense que dans un film hitchcockien, la course aux Playoffs à l’Ouest ne cesse de nous offrir des rebondissements. Après les éliminations officielles des Kings et des Pelicans, seules quatre franchises peuvent encore prétendre toucher le Graal pour affronter les Lakers au premier tour. C’est possible de choper une insolation la nuit à cause de la chaleur d’un match ? L’expérience de ce soir va nous avancer sur la réponse.

Si vous n’êtes pas trop du style à vouloir vous coucher à 5h du mat pour de la NBA, vous avez de la chance cette nuit. Pour les adeptes des matchs inutiles et sans enjeu, le Magic – Nets de 19h va vous faire frétiller les papilles. Quoi de mieux que deux équipes de fin de Top 8 déjà qualifiées à l’Est pour faire lever les foules… Sûrement tout. Après, vous pourrez au moins soutenir le Frenchy en forme de la bulle : Timothé Luwawu-Cabarrot, qui ne pourra pas s’expliquer sur le backcourt avec Vavane Fournier, ce dernier étant visiblement malade (rassurez-vous, c’est pas le COVID). Admettons que vous ayez maté le début de ce premier choc de fanfreluches, à 20h vous allez pouvoir zapper assez vite sur Spurs – Rockets, qui va vous soulever le crâne. DeMar DeRozan et ses sbires sont en mission pour arracher toutes les wins qu’ils peuvent avant la fin et sans James Harden en face (mais probablement avec Russell Westbrook), la besogne semble accessible. Parce que si la série de saisons consécutives en Playoffs de J.J. Redick a pris fin ce week-end, celle de Pop est toujours en vie. Qui a déjà vu papy Gregg ne pas y aller en post-season ?

Après ce derby texan, les Suns – toujours invaincus dans la bulle – jouent en back-to-back contre les Sixers (22h30), privés de Ben Simmons pour la fin de l’exercice et de Joel Embiid pour ce soir, sans oublier Josh Richardson. Les Soleils de l’Arizona arrivent à être encore favoris, Tobias Harris et Al Horford étant en plus incertains, de quoi rassurer Monty Williams. Pour le peu de personnes qui peuvent encore pick Devin Booker en TTFL… n’hésitez pas, il risque encore d’envoyer des lignes de stats venues de Namek. Objectif : les 100 points de Wilt pour le franchise player aux aisselles velues. Vous en avez peut-être déjà assez devant les mirettes pour vous rassasier mais quatre rencontres sont encore prévues pour la suite de la soirée. Rendez-vous 23h à Disney ou plutôt devant l’ordinateur, la télé, votre téléphone ou un four connecté pour voir Memphis tenter de garder sa huitième place face à Boston. Il faudra un grand Temetrius « Ja » Morant ainsi qu’un barbu lituanien au taquet dans la raquette pour contrecarrer les Celtics, troisièmes à l’Est. Quatrième et dernière rencontre vraiment intéressante chez nos potos de la Grande Ligue : le Dallas – Portland de 00h30. Avec Kristaps Porzingis et Luka Doncic qui devraient revenir après avoir été mis au repos contre Utah, l’opposition promet et les Blazers ne vont pas laisser partir les Playoffs en se trouant. Ça risque de se terminer sur une fin de match serrée, avec un buzzer beater de Melo ou de l’autre rappeur dézingué du ciboulot comme toujours (ou presque). Bon ensuite, c’est dodo hein. À moins que vous ayez envie de regarder les deux matchs de 3h. Des suicidaires pour se taper Washington – Milwaukee et Sacramento – New Orleans ? Personne ? Tant mieux.

Les places 8-11 à l’Ouest ressemblent bizarrement à un Tetris. Maintenant, va savoir qui a la bonne forme pour rentrer dedans. Les quatre derniers candidats jouent ce mardi et vaudrait mieux ne pas se planter sous peine de quitter le monde de Mickey très bientôt.