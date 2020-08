Montrezl Harrell fait enfin son retour dans la bulle : attention, Monstatrezz est déterminé comme jamais

C’est la bonne nouvelle de la journée, à quelques jours du début des Playoffs : Montrezl Harrell est de retour à Orlando. Après s’être absenté pendant quasiment un mois de la bulle, le candidat au trophée de sixième homme de l’année est de retour auprès de son équipe. C’était la nouvelle dont les fans des Clippers avaient besoin.

C’est officiel, Montrezl Harrell est bien de retour dans la bulle. Il l’avait quitté le 17 juillet pour veiller sur sa grand-mère, malade. Le 4 août dernier, il avait annoncé son décès dans un tweet et a finalement décider de revenir à Orlando, hier. Et c’est un Montrezl plus déterminé que jamais qui est revenu. Il l’a déjà annoncé, il va tout donner pour honorer celle qu’il considérait comme sa meilleure amie. Et quand un joueur comme Monstatrezz fait une annonce comme celle-là, on peut être sûr qu’il va se donner à 300% pour tenir parole. Celui qui était déjà l’âme (avec Patrick Beverley) de ces Clippers qui ne lâchent rien va revenir injecter une énergie particulière au roster, à qui il a beaucoup manqué depuis la reprise. Il faudra juste passer par la case test COVID-19 + quarantaine, et Trezz pourra ensuite rejoindre ses coéquipiers pour le début des choses sérieuses.

I’m back!!!!!!!! — Montrezl Harrell (@MONSTATREZZ) August 10, 2020

This for you MA!!!!! IM DIFFERENT BELIEVE THAT! — Montrezl Harrell (@MONSTATREZZ) August 10, 2020

Si tout se passe bien (pas de résultat positif au virus), Harrell devrait être de retour pour les Playoffs. Les Clippers récupéreraient donc un joueur qui a beaucoup manqué au secteur intérieur de l’équipe. Le sixième homme des Clips tourne cette saison à 18,6 points, 7,1 rebonds et 1,1 contre par match, le tout à 58% au tir. Son retour va faire d’autant plus de bien que jusqu’à maintenant, les rotations sur le poste de pivot derrière Ivica Zubac se faisaient avec… JaMychal Green ou Patrick Patterson, compte tenu de l’apport assez inexistant de Joakim Noah. On se prend même à espérer un retour pour le dernier match de seedings contre OKC du côté de Doc Rivers, mais normalement c’est direction Playoffs pour Trezz. C’est d’ailleurs le seul point de doute pour les Clippers : quand et comment va-t-il revenir ? Après trois semaines et demi sans entraînement collectif avec l’équipe, il est possible qu’il revienne en manque de rythme. Mais bon, connaissant le bonhomme, pas de doute sur le fait qu’il va faire les efforts pour revenir en bonne et due forme.

Après avoir perdu sa grand-mère, Montrezl Harrell a fait le choix de revenir dans la bulle pour aider son équipe à l’approche des Playoffs. Pas étonnant quand on connait le tempérament du pivot, qui n’a jamais pris l’habitude de baisser les bras devant l’adversité. Monstatrezz is back, les défenses peuvent commencer à s’inquiéter.

