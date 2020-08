2019-20 6th Man Of the Year, les nommés sont… Montrezl Harrell, Lou Williams et Dennis Schroder !

Le coup de tonnerre est tombé hier en pleine soirée, alors qu’on était tranquillement en train de se mater le choke fou de Damian Lillard face aux Clippers. Les finalistes de chacun des six NBA Awards sont tombés, et les prochaines semaines seront donc l’occasion de confronter les différentes fanbases, les différents avis, avant la révélation des lauréats qui devrait tomber durant les Playoffs. Place aux meilleurs sixièmes hommes de la saison, et y’a même un septième homme dans le lot.

Retrouvez également l’apéro spécial award tourné hier soir en direct, parce qu’on est trop vif

Le trio qu’on attendait, désolé Derrick Rose mais difficile de candidater quand on a perdu 45 matchs dans la saison. On part donc sur le meneur allemand du Thunder qui s’est fait définitivement un nom dans la Ligue mais en tant que remplaçant de luxe, alors que le duo des Clippers pourrait rentrer dans l’histoire de plusieurs manières différentes. Pourquoi pas partir sur… un double-trophée, tant le duo représente à merveille le banc des Clippers et globalement la condition de remplaçant en NBA ? Peu probable, tout comme une… quatrième breloque pour Lou Williams, ce qui constituerait un record all-time même si côté Clippers son collègue intérieur possède cette saison quelques arguments supplémentaires en sa faveur.

Trois homme pour un seul trophée, trois mecs à l’aube d’une carrière probablement folle. Alors, plutôt Team Lou ? Team Trez ? Team Teuton ?