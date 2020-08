2019-20 DPOY Award, les nommés sont… Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis et Rudy Gobert !

Le coup de tonnerre est tombé hier en pleine soirée, alors qu’on était tranquillement en train de se mater le choke fou de Damian Lillard face aux Clippers. Les finalistes de chacun des six NBA Awards sont tombés, et les prochaines semaines seront donc l’occasion de confronter les différentes fanbases, les différents avis, avant la révélation des lauréats qui devrait tomber durant les Playoffs. Place aux meilleurs défenseurs de l’année, sorte les barbelés.

Retrouvez également l’apéro spécial award tourné hier soir en direct, parce qu’on est trop vif

Posez-moi ces trois-là sur un frontcourt, essayez donc de mettre un pied dans la raquette, et on se retrouve dans deux ans. Gros combat final entre trois immenses joueurs par la taille comme par le talent, dont deux présentent la particularité d’être également des MVP potentiels. Giannis peut-il réaliser un incroyable doublé ? Anthony Davis ira-t-il chercher un trophée qui lui tend les mains depuis plusieurs saison déjà ? Et surtout… Rudy Gobert réussira-t-il l’exploit de taper un fabuleux triplé ? La course reste ouverte, notre Frenchie semble un cran en dessous mais possède un background respectable. Alors… on y croit ?

Trois homme pour un seul trophée, trois mecs à l’aube d’une carrière probablement folle. Alors, plutôt Team Giannis ? Team Ad ? Team France ?