Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : c’est déjà les derniers jours pour préchauffer avant les Playoffs

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Cela fait déjà dix jours que la NBA a repris ses droits et que nous avons eu la chance de goûter aux matchs en prime time tous les jours. Maintenant qu’on a bien pris le rythme, il est temps de passer à la vitesse supérieure avec les derniers matchs de classement jusqu’à vendredi et avant un éventuel tournoi play-in en fin de semaine. Ensuite, il sera déjà l’heure des Playoffs alors ne tardez pas à vous mettre dans l’ambiance car ensuite toute absence non justifiée sera fortement sanctionnée.

Dans la nuit du lundi 10 août

Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder à 20h30 (beIN 4)

Utah Jazz – Dallas Mavericks à 21h (beIN 1)

Miami Heat – Indiana Pacers à 2h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 11 août

Orlando Magic – Brooklyn Nets à 19h (beIN 3)

San Antonio Spurs – Houston Rockets à 20h (beIN 1)

Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers à 0h30 (beIN 4)

Washington Wizards – Milwaukee Bucks à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 12 août

Houston Rockets – Indiana Pacers à 22h (beIN 3)

Denver Nuggets – Los Angeles Clippers à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 13 août

Indéterminé

Dans la nuit du vendredi 14 août

Indéterminé

Dans la nuit du samedi 15 août

Tournoi play-in si nécessaire

Dans la nuit du dimanche 16 août

Tournoi play-in si nécessaire

On imprime gentiment le programme, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…