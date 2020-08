Ben Simmons va se faire opérer du genou : fin de saison plus que probable, Brett Brown et les Sixers en PLS

Blessé depuis le match contre les Wizards mercredi, Ben Simmons sait enfin à quoi s’en tenir concernant sa blessure : subluxation de la rotule du genou gauche. Out pour la fin de saison régulière et jusqu’à nouvel ordre, il est peu probable de le revoir en Playoffs mais l’espoir fait vivre chez les Sixers.

L’histoire sans fin… Non, ce n’est pas une histoire fantastique des années 80 mais plutôt une sorte de malédiction qui touche la ville de l’amour fraternel. Depuis des années, Philly croule sous les blessures et c’est à peu près toujours le même scénar’ : les rookies se font tous un genou histoire de rater leur première année et quand ce n’est pas ça, ce sont les titus qui se retrouvent sur le billard pour des durées plus ou moins longues. Cette saison, Philadelphie a joué 69 matchs de saison régulière : Ben Simmons en a manqué douze, Josh Richardson dix-sept et Joel Embiid vingt-et-un. Difficile dans ces conditions pour le coach de pouvoir trouver des automatismes dans son cinq autoproclamé cinq étoiles. Rien d’étonnant donc de voir une nouvelle blessure s’ajouter à la pile mais malheureusement, ce sera sans doute celle de trop. Une mauvaise nouvelle annoncée hier soir par les Sixers et relayée par Yahoo Sports.

« Après consultation du staff médical des 76ers et de plusieurs spécialistes, Ben Simmons se fera opérer dans les prochains jours pour retirer un corps étranger dans son genou gauche. »

Out pour une durée indéterminée, Benny va beaucoup manquer à sa team sur cette fin de saison. Repositionné à son poste naturel d’ailier-fort, il était au centre du dispositif de Brett Brown et nul doute que Philly va avoir du mal à remplir ses objectifs avec un tel manque. De quoi envisager le pire pour le coach en cas d’élimination précoce ? L’ancien adjoint de Pop’ doit prier que non, surtout que son joueur pourrait revenir pendant la postseason selon le Woj’.

While the Sixers haven't ruled Simmons out for the season, sources say it would take a deep run into the playoffs to keep the door open on the possibility of a return — and that's still an iffy proposition. For now, the Sixers need to prepare for a postseason without Simmons. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 8, 2020

« Alors que les Sixers n’ont pas annoncé une fin de saison pour Simmons, certaines sources indiquent qu’il faudra un long parcours en Playoffs pour laisser la porte ouverte à un retour… et encore c’est une affirmation incertaine. A l’heure actuelle, les Sixers doivent se préparer à jouer les Playoffs sans Simmons. »

Autant poser tout de suite les jalons, un long parcours en Playoffs, cela revient à dire une fin de second tour ou, plus probablement, une finale de conférence. C’est à dire un retour possible vers la mi-septembre. Y-a-t-il vraiment des gens qui pensent que Philly va tenir jusque-là face aux grosses cylindrées de l’Est ? 6ème au classement (pour le moment), les Sixers affronteraient les Celtics au premier tour avant de retrouver probablement les Raptors. Et tout ça sans Ben Simmons…. Merci d’avoir participé !

Les Sixers se voyaient marcher jusqu’aux finales en début de saison, ils risquent surtout de marcher jusqu’à la maison et avec les fesses bien rouge en prime. Ben Simmons ne sera pas là pour aider Embiid and co à jouer la gagne et on leur souhaite bien du courage pour se coltiner Bucks, Raptors, Celtics et Heat dans cette configuration.

Source texte : Yahoo Sports / Twitter