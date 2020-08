2019-20 COY Award, les nommés sont… Mike Budenholzer, Billy Donovan et Nick Nurse !

Le coup de tonnerre est tombé hier en pleine soirée, alors qu’on était tranquillement en train de se mater le choke fou de Damian Lillard face aux Clippers. Les finalistes de chacun des six NBA Awards sont tombés, et les prochaines semaines seront donc l’occasion de confronter les différentes fanbases, les différents avis, avant la révélation des lauréats qui devrait tomber durant les Playoffs. Place aux meilleurs coachs de la saison, on aurait presque pu faire un Top 4.

Retrouvez également l’apéro spécial award tourné hier soir en direct, parce qu’on est trop vif

On part donc sur les trois génies de Milwaukee, Oklahoma City et Toronto, avec une petite larmiche pour un Rico Spoelstra de plus en plus solide, double-champion NBA époque Heatles mais toujours pas récompensé pour son travail. Tu reviendras l’année prochaine coco car cette année prime au bilan pour les coachs des deux meilleurs équipes de l’Est et au combo progression/surprise pour un Billy Donovan à la tête d’une équipe du Thunder étonnante et excitante, même si les plus filous diront que le coach de cette équipe s’appelle plutôt Chris Paul. On rappelle d’ailleurs qu’il y a quelques jours les coachs avaient élus ces messieurs Donovan et Bud, mais possible que ce soit finalement le troisième homme qui vienne coiffer tout le monde sur le poteau sur la ligne d’arrivée. parce que quans ton équipe est toujours aussi forte en remplaçant Kawhi Leonard par Stanley Jackson, y’a moyen que tu fasses bien ton travail.

Trois homme pour un seul trophée, trois mecs à l’aube d’une carrière probablement folle. Alors, plutôt Team Ja ? Team Zion ? Team Nunn ?