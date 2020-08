2019-20 ROY Award, les nommés sont… Ja Morant, Zion Williamson et Kendrick Nunn !

Le coup de tonnerre est tombé hier en pleine soirée, alors qu’on était tranquillement en train de se mater le choke fou de Damian Lillard face aux Clippers. Les finalistes de chacun des six NBA Awards sont tombés, et les prochaines semaines seront donc l’occasion de confronter les différentes fanbases, les différents avis, avant la révélation des lauréats qui devrait tomber durant les Playoffs. Place aux meilleurs rookies de la saison, avec un trio… attendu.

Retrouvez également l’apéro spécial award tourné hier soir en direct, parce qu’on est trop vif

Pas de surprise pour ce podium final. On retrouve logiquement Ja Morant, auteur d’une saison énorme avec ses Grizzlies, aussi bien individuellement que collectivement, aussi bien statistiquement que spectaclement, même si ce mot est une pure invention dominicale. Il est accompagné par un certain Zion Williamson, qui pourrait devenir ke plus grand escroc de tous les temps en allant chercher un trophée alors qu’il n’a joué que 19 matchs, et par l’arrière du Heat Kendrick Nunn, qui servira surtout à arbitrer le duel entre les deux zozos sus-cités. Avantage Ja Morant, clairement, mais la NBA… a peut-être prévu de frapper un grand coup en honorant celui qu’elle rêve de voir au sommet de son business pour les quinze prochaines années.

Trois homme pour un seul trophée, trois mecs à l’aube d’une carrière probablement folle. Alors, plutôt Team Ja ? Team Zion ? Team Nunn ?