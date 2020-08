2019-20 MIP Award, les nommés sont… Luka Doncic, Bam Adebayo et Brandon Ingram !

Le coup de tonnerre est tombé hier en pleine soirée, alors qu’on était tranquillement en train de se mater le choke fou de Damian Lillard face aux Clippers. Les finalistes de chacun des six NBA Awards sont tombés, et les prochaines semaines seront donc l’occasion de confronter les différentes fanbases, les différents avis, avant la révélation des lauréats qui devrait tomber durant les Playoffs. Place aux meilleures progressions de la saison, avec un trio… inattendu.

Retrouvez également l’apéro spécial award tourné hier soir en direct, parce qu’on est trop vif

Luka Doncic, Brandon Ingram et Bam Adebayo. Voici donc dans le désordre le tiercé final dans la course au trophée de MIP, qui récompense on le rappelle le joueur ayant le plus progressé. Un trophée qui se refuse habituellement aux sophomores car logiquement en pleine explosion statistique, mais cette saison sera peut-être originale grâce à un certain Luka Doncic. Il faut dire que le gamin n’a pas seulement progressé mais carrément explosé, terrorisant tous les statisticiens de la planète tout en remettant ses Mavs sur la carte de la NBA et des Playoffs. A ses côtés dans ce sprint final ? Brandon Ingram, devenu très vite le franchise player des Pelicans et All-Star pour la première fois, mais également Bam Adebayo, tout jeune lui aussi et déjà au centre de l’un des projets collectifs et défensifs les plus solides de toute la Ligue. Un trio monstrueux mais qui manque peut-être un peu de… Jayson Tatum, qui paye peut-être une explosion tardive et/ou un niveau actuel plus près de celui d’un MVP que d’un MIP. Pas de révolution en tout cas avec ces trois-là, le MIP 2020 sera un magnifique lauréat, mon dieu que cette phrase est terriblement plan-plan.

Trois homme pour un seul trophée, trois mecs sur une pente ascendante +++. Alors, plutôt Team Luka ? Team Brandon ? Team Bam-Bam ?