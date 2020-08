2019-20 MVP Award, les nommés sont… LeBron James, Giannis Antetokounmpo et James Harden !

Le coup de tonnerre est tombé hier en pleine soirée, alors qu’on était tranquillement en train de se mater le choke fou de Damian Lillard face aux Clippers. Les finalistes de chacun des six NBA Awards sont tombés, et les prochaines semaines seront donc l’occasion de confronter les différentes fanbases, les différents avis, avant la révélation des lauréats qui devrait tomber durant les Playoffs. A tous seigneurs tout honneur on commence avec le trophée de MVP… et trois loulous finalement plutôt attendus.

LeBron James, Giannis Antetokounmpo et James Harden. Voici donc, dans un ordre totalement aléatoire, les trois nommés dans la course au trophée du meilleure joueur de la saison. Pas d’énorme surprise, même si certains auraient peut-être aimé retrouver le sensationnel Luka Doncic ou Anthony Davis dans la course, alors que Kawhi Leonard a passé trop de temps dans les night-clubs pour y prétendre cette année et que J.R. Smith est dégagé d’office de la course pour éviter à la NBA de n’offrir aucun suspense, logique. LeBron James ? Repositionné à la mène cette saison, il s’est donc imposé comme le nouveau… meilleur meneur de la Ligue, what else, et a mené ses Lakers à la première place de l’Ouest au coeur d’une saison historiquement compliquée et encore plus du côté de Los Angeles pour les raisons que vous savez. Giannis Antetokounmpo ? MVP en lice et plutôt bien parti pour taper le back-to-back, le Greek Freak reste le joueur le plus innarrêtable de toute la NBA et a tartiné toute la Ligue de codes Wi-Fi en tous genres d’octobre à mars, tout en assurant avec les Bucks le meilleur bilan de NBA. James Harden ? Le troisième homme, peut-être celui qui divise le plus avec ses 22/57 au tir et 28/28 au lancer un soir sur deux, lui qui a une fois de plus poussé le scoring à un niveau historique cette saison.

Trois homme pour un seul trophée, trois mecs déjà honorés par le passé alors on repassera pour la nouveauté. Alors, plutôt Team LeBron ? Giannis ? Ramesse ?