NBA Awards 2019-20 : c’est l’heure de voter ! Apéro TrashTalk

A peine les nommés des différents awards révélés hier soir que la Team Apéro s’est réunie à la hâte. Bon, on ment un peu car c’était plus ou moins prévu à la base, plus pour parler de bulle que d’awards, mais les aléas du direct font qu’on a donc switché très vite sur LE sujet du soir.

Bruno Caboclo sera-t-il élu MVP ? Stephen Curry est-il le meilleur défenseur de la Ligue ? Vincent Poirier a-t-il des chances de bien figurer dans la course au trophée de Rookie Of the Year ? Et quid d’Alex Caruso pour le titre de meilleur sixième homme ? Et de Jim Boylen pour celui de Coach Of the Year ? Ah oui, John Wall pour le MIP, c’est comment ? Tant de questions auxquelles on ne répondra pas car autant on est capable d’écrire un papier pour ne dire absolument aucune phrase sensée, autant on va éviter de tourner 1h45 de vidéo pour tricoter des pulls ou jouer au Mikado.

Alors on se pose tranquille, on sort ses petites tablettes et on balance ses pronostics en commentaire en attendant les résultats définitifs qui tomberont pendant les Playoffs.