NBA Top 10 du jour : ça va vite devenir coton si Luka Doncic commence à jouer comme Jason Williams

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.

Pas de NBA Top 10 ce matin mais plutôt un Doncic Top 10. Honneur pour commencer à ceux qui ramassent les miettes de cette vidéo avec un Nikola Jokic qui a fait caca sur la défense du Jazz toute la soirée, à un Rudy Gobert qui n’a pas donné non plus sa part aux ienchs, à un LeBron James qui n’est jamais aussi fort que pour transformer un mauvais tir en passe décisive, ou encore à un Jakarr Sampson qui porte – on le rappelle – le même prénom que Christian Clavier dans les Visiteurs. La suite ? Luka Doncic feinte de passe dans le dos, Luka Doncic envoie Kristaps Porzingis postériser Brook Lopez, Luka Doncic balance des alley-oops à tout va,Luka Doncic lâche une passe behind the legs à Maxi Best-Of Kleber, Luka Doncic à la plage, Luka Doncic à la montagne, Luka Doncic mange une crêpe au sucre. Marre, marre, marre, le mec vent juste de nous offrir un vrai All-Star Game à lui tout seul, en plein mois d’août s’il vous plait.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir 20h30 pour manger encore plus sale. Quel mois d’août bon sang, quel mois d’août.