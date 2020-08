La course aux Playoffs : cinquième victoire en cinq matchs pour les Suns, enfin un tube de l’été qui fait danser

Nouveau délire cette saison pour la NBA, et en même temps la pauvre a fait comme elle pouvait. Huit matchs par franchise afin de se placer ou non pour le sprint final, et nous on fait le point, chaque matin, sur qui a assuré et qui a chié dans la colle, sur qui devra se retrousser les manches et qui dort sur un matelas épais. Let’s go ? Let’s go.

Les classements après les matchs de la nuit

Bonne opération du jour – Clippers, Nuggets, Pacers et Suns : si à l’Est les Pacers se rapprochent de plus en plus d’une match-up sanguinolente face au Heat et si à l’Ouest Clippers et Nuggets ont fait un rappel à l’ordre de hiérarchie, c’est bien du côté de Phoenix qu’on se marre le plus ce matin. Nouvelle grosse victoire, face au Heat cette fois-ci, et nouvelle grosse grosse performance de Devin Booker avec 35 pions offerts à la défense de Mayami. Les hommes de Monty Williams semblent intouchables dans la bulle et devront encore se défaire des Mavericks, des Sixers et du Thunder pour croire à l’impossible. Mais vous savez quoi ? En août 2020, l’impossible n’existe pas pour les Suns.

Mauvaise opération du jour – Jazz, Heat et Blazers : si les défaites du Heat et du Jazz sont de mauvaises affaires en vue des prochaines match-ups de Playoffs, celle des Blazers hier est autrement plus dommagable. Ok on s’est marré, ok Damian Lillard est toujours l’un des meilleurs punchliners du circuit, mais Damian Lillard a surtout raté deux lancers cruciaux en fin de match et laissé Rodney McGruder repartir avec la feuille. C’est moche, la hype des Blazers redescend d’un coup et il faudra être parfait face à Philly, Dallas et Brooklyn pour ne pas voir les Suns leur mettre une grande gifle dans la nuque sur la ligne d’arrivée.

Les affiches du soir

Thunder – Wizards

Raptors – Grizzlies

Pelicans – Spurs

Celtics – Magic

Blazers – Sixers

Kings – Rockets

Clippers – Nets

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Magic

Raptors – Nets

Celtics – Sixers

Heat – Pacers