Un meneur de 2m08, ça ne se trouve pas tous les jours en NBA. Et même si Ben Simmons était testé sur le poste 4 ces derniers temps, la pierre angulaire des Sixers depuis son année sophomore rookie en 2017-18 va être éloigné des terrains indéfiniment à cause d’une blessure au genou gauche. Brett Brown avait trouvé son stretch four, il devra faire sans jusqu’à nouvel ordre.

L’Australien s’est blessé au cours du troisième quart, lors de la victoire des siens contre les Wizards ce mercredi. Après un rebond, Benny se touche l’arrière de la jambe et c’est à ce moment qu’on a senti que ça puait pour la suite. Direction les vestiaires pour le double All-Star et un verdict qui fait peur : subluxation de la rotule gauche selon les médecins. Qu’est-ce que cela veut dire ? Tout simplement que la rotule s’est déplacée mais est revenue à sa place d’elle-même, un petit twist à Saint Tropez et ça revient. D’après le technicien des Sixers, les prochaines étapes de la récup’ du Fresh Prince seront connues dans les prochaines heures et ses coéquipiers croient en un retour relativement rapide grâce à son corps d’athlète. Il va tout de même falloir s’adapter à la carence qu’il va laisser sur le terrain jusqu’à ce comeback. Brett Brown a fait de son mieux pour ne pas tirer la gueule et ne pas déprimer devant les médias et notamment ESPN ce jeudi au moment de parler de l’absence de son protégé et des solutions possibles à apporter.

« [À propos de Al Horford et Joel Embiid] Si je dois faire un choix, je les associerais sur le parquet. […] En ce qui concerne le fait d’être incroyablement déprimé, je ne le suis pas. Si j’y pense trop longtemps, parfois je peux le devenir. Mais je me sens prêt car nous avons déjà vécu ce genre de situation avant. J’ai confiance dans le reste de mon équipe et je pense que nous pouvons garder le fort jusqu’à ce que nous puissions le récupérer. »

Perdre un All-Star alors que la saison est déjà assez bancale en Pennsylvanie, ça n’est pas la meilleure nouvelle que l’on pouvait attendre et c’est un euphémisme. Mais l’ancien sélectionneur des Boomers tente de garder le moral en imaginant le duo formé par Alain et Joel évoluer plus régulièrement ensemble. Avec deux victoires pour une seule défaite depuis la reprise – la faute à MJ T.J. Warren – Philly n’est pas encore tout à fait rodé et les performances de Big Ben n’étaient pas exactement au niveau que l’on pouvait attendre. Normal pour une reprise de la compétition après tout ce temps, il n’y a que TLC et MPJ pour rouler sur les adversaires d’entrée à Disney. Mais sans son homme à tout faire à une semaine des Playoffs, Brett Brown n’a pas follement envie de rire. D’un autre côté, si la saison s’était déroulée normalement, sans la fameuse pause, Ben Simmons n’aurait pas été sûr de rejouer après sa blessure au dos contre les Bucks le 22 février dernier. Ça aide peut-être à relativiser…

Sixième de l’Est pour le moment, Philadelphie peut encore croire en un meilleur classement si le rush final se déroule sans accroc. Sans Benny, l’affaire ne sera pas aisée mais il y a de la profondeur chez les Sixers et des têtes dures notamment chez le grand patapouf camerounais.

