Les Sixers s’activent en coulisses pour transférer Ben Simmons : très bien, faut juste leur dire que Damian Lillard n’est toujours pas dispo

Avec la date du 15 décembre qui approche, les rumeurs reprennent de plus belle sur le dossier Ben Simmons, plutôt calme ces derniers temps. Mais si le boss des Sixers Daryl Morey pense qu’il peut obtenir Damian Lillard avec tout ce qui se passe à Portland en ce moment, il se met le doigt dans l’œil.

On parlait de cette date du 15 décembre il y a quelques jours, une date importante car c’est à ce moment-là que les agents libres signés à l’été 2021 peuvent officiellement se faire transférer. Ben Simmons ne rentre évidemment pas dans cette catégorie mais plus de joueurs transférables signifie logiquement plus de possibilités de trade. Ainsi, comme l’indique Adrian Wojnarowski et Zach Lowe d’ESPN, les Sixers seraient en train de se bouger pour essayer de trouver un transfert qui convienne à leurs hautes ambitions. Selon nos insiders, ça discute dans le but de mettre en place un deal à deux ou trois franchises permettant à Philly de récupérer un joueur « Top 25 » de la NBA en échange de Simmons. « Top 25 », entendez par là un joueur calibre All-Star qui se trouve sur la liste de Daryl Morey. Comme vous pouvez l’imaginer, Damian Lillard fait partie de cette dernière et il est même probablement tout en haut malgré son début de saison assez hard et ses petits bobos actuels. Depuis de nombreuses semaines, Daryl Morey rêve de pouvoir associer un jour sa superstar Joel Embiid avec le sniper de Portland et forcément, il est allé toquer à la porte du manager général intérimaire de Portland Joe Cronin, qui a pris la place de Neil Olshey après le licenciement de ce dernier. Avec les grosses turbulences qui frappent actuellement la franchise de l’Oregon, y’a peut-être une ouverture. Spoiler, non. Car le boss des Sixers s’est bien fait remballer.

Lillard has repeatedly expressed his commitment to want to remain in Portland on his current long-term contract, and interim GM Joe Cronin has also expressed a strong commitment to continue building the franchise around the All-NBA guard. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 10, 2021

Toujours selon Woj, Portland a été très clair avec les Sixers : Damian Lillard n’est aujourd’hui pas disponible pour un transfert. Point barre. Peu importe les rumeurs qui circulent aujourd’hui, peu importe les difficultés de Dame en ce début de saison, les Blazers ne veulent pas se séparer de leur franchise player. Au contraire, ils veulent continuer à construire autour de lui. Un discours qui va main dans la main avec celui de Lillard, qui a réaffirmé récemment son envie de rester dans l’Oregon et de trouver des solutions à la crise actuelle. Pour rappel, Dame n’est que dans la première année d’un contrat de quatre ans (player option sur la dernière année) et est ainsi lié aux Blazers jusqu’en 2024 minimum. Les Sixers vont donc devoir regarder ailleurs qu’à Portland pour trouver leur bonheur, à moins que C.J. McCollum ne les intéresse un jour. Spoiler numéro deux, ce n’est toujours pas le cas. Si les Blazers semblent ouverts pour bouger Cijay, les Sixers ne semblent aujourd’hui pas très chauds concernant ce dernier. Du coup, on n’en sait pas beaucoup plus sur les possibilités de trade concernant Simmons à l’instant T. Les Spurs sont une franchise qui apparaît pas mal dans les rumeurs récemment, le Boomer étant soi-disant « ouvert à l’idée de jouer pour Gregg Popovich ». L’insider Zach Lowe a lui mis en avant l’hypothèse d’un transfert aux Celtics, même si pour l’instant rien ne pointe véritablement en ce sens.

Bref, ça s’active en coulisses pour trouver une vraie solution au dossier Ben Simmons, même si pour l’instant on en reste au stade des petites rumeurs. Quand est-ce qu’on aura du concret ? Peut-être après le 15 décembre. Un trade de Simmons pour Noël, ça serait pas mal ça non ?

Source texte : ESPN

Much of the renewed impetus surrounds Wednesday, when 84 percent of the league's 446 players become eligible to be traded. Right now, 65 percent are eligible to be moved. https://t.co/f2nYMp353z — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 10, 2021