Daryl Morey a une liste de… 30 joueurs pour un échange potentiel avec Ben Simmons : le franchise player de chaque équipe en gros ?

Un mois jour pour jour après l’ouverture de la saison NBA 2021-22, le dossier Ben Simmons reste bloqué et aucun transfert ne semble se profiler. Alors que le Boomer n’est toujours « pas prêt mentalement » pour enfiler le maillot de Philadelphie, les Sixers continuent d’attendre une contrepartie calibre All-Star. Le boss des opérations basket de Philly Daryl Morey a même une liste de 30 joueurs pouvant potentiellement l’intéresser…

30 joueurs ? Oui, oui, c’est ce que nous indique Sam Amick de The Athletic dans son dernier point sur le dossier Ben Simmons. Si on sait que Daryl Morey rêve d’une arrivée de Damian Lillard la nuit, sa liste est bien plus longue que ce qu’on pouvait penser. Car à la base, on connaît les critères du manager général des Sixers. En échange de Ben Simmons, il veut un joueur de niveau All-Star qui s’associe bien avec la superstar locale Joel Embiid. Traduction, Morey veut un extérieur étoilé capable d’aider les Sixers à véritablement jouer le titre pendant le prime de Jojo, aujourd’hui âgé de 27 ans. On imagine que l’ami Daryl est allé sur Wikipédia pour voir la liste des mecs ayant participé au All-Star Game au cours des deux-trois dernières années, avant de les mettre un à un sur un bout de papier. Blague à part, parmi ces 30, cinq à dix pourraient être disponibles dans les deux années à venir si l’on en croit Sam Amick. Ahhh, déjà ça se précise un peu. Vous voulez des noms ? On pense par exemple à Bradley Beal, qui semble bien au sein d’une équipe de Washington surprenante mais qui n’a toujours pas signé son extension de contrat. Théoriquement, il peut être agent libre dès l’été prochain. Selon le Philadelphia Inquirer, l’ailier de Detroit Jerami Grant (agent libre en 2023, mais qui pourrait éventuellement être dispo via un trade avant) serait également dans les petits papiers de Morey, les Pistons et les Sixers ayant même échangé sur le sujet d’après cette même source. Difficile quand même s’imaginer Daryl se « contenter » d’un joueur solide mais jamais All-Star comme Grant, à moins qu’il ne décide de monter un transfert au plus vite pour mettre fin à la saga Simmons, ce qui ne semble pas du tout être son intention. Enfin, y’a un autre nom très ronflant qu’on peut balancer : James Harden.

James Harden ? Oui, James Harden. Parce que faut pas oublier que le Barbu n’a toujours pas signé son extension avec les Nets et qu’il peut être agent libre l’été prochain grâce à sa player option sur la saison 2022-23. Si Ramesse a déjà indiqué qu’il comptait rester à Brooklyn, on peut compter sur Daryl Morey pour s’engouffrer dans la moindre brèche, encore plus avec Harden. Les deux ont passé quasiment une décennie ensemble chez les Rockets, avec un Morey qui a maximisé le potentiel du Barbu tout en répondant à toutes ses envies ou presque. Et quand Harden a demandé son trade de Houston après le départ de Daryl fin 2020, ce dernier avait déjà tenté de monter un transfert pour le récupérer en impliquant Ben Simmons. C’est d’ailleurs à partir de ce moment-là que l’Australien a véritablement commencé à se sentir mal-aimé dans la ville de l’amour fraternel, alors que Ramesse est finalement parti à Brooklyn. Selon des sources du Philadelphia Inquirer, les Sixers seraient chauds pour garder Simmons durant l’intégralité de la saison afin de tenter un sign & trade dans le but de récupérer Harden à l’été 2022. Le scénario paraît hautement improbable mais on en a vu d’autres en NBA ces dernières années.

Un transfert de Ben Simmons, ce n’est sans doute pas pour demain. Mais Daryl Morey ne semble pas fermé en matière de contrepartie, à condition qu’elle réponde à ses exigences qui semblent quand même un poil élevées par rapport à la situation actuelle. D’autant plus que selon The Athletic, les autres franchises seraient de moins en moins motivées pour tenter de récupérer Simmons avec tout ce qu’il se passe actuellement…

Source texte : The Athletic / The Philadelphia Inquirer