NBA Lane – « Family Dinner » : Noël approche doucement, alors la grande famille NBA met les petits plats dans les grands

En octobre dernier, à l’aube de la 75e saison de l’histoire, la NBA avait sorti le grand jeu avec son court-métrage « NBA Lane ». Bonne nouvelle, la famille du basket est de retour parce que Noël, ce n’est plus très loin.

Le soleil a laissé place à la neige sur « NBA Lane », et l’ambiance de Noël y est plus que jamais présente. Dans à peine deux petites semaines, il sera temps d’ouvrir les cadeaux et de se retrouver pour suivre ensemble les cinq belles affiches qui composeront le fameux Christmas Day : Knicks – Hawks, Bucks – Celtics, Suns – Warriors, Lakers – Nets et Jazz – Mavericks. L’occasion parfaite pour se retrouver et partager un bon repas devant les matchs, comme le fait la famille NBA sur « NBA Lane ». Parmi les invités ? Un représentant de chaque franchise jouant le soir de Noël, histoire que la fête soit le plus fun possible : Dominique Wilkins, Baron Davis, Shawn Marion, Bango the Buck, Pau Gasol… y’a du beau monde. La légende WNBA Sue Bird est également de la partie, sans oublier le rappeur Quavo pour représenter Atlanta avec Dominique. Convivialité, cadeaux, bouffe mais aussi et surtout trashtalking, bref y’a tout ce qu’il faut pour vivre le plus beau des Noëls sur « NBA Lane ».