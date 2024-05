En préambule des Jeux Olympiques de Paris 2024, 24 nations se disputeront du 2 au 7 juillet les quatre dernières places pour le tournoi final. Et à l’occasion de ces TQO la Lituanie se pointera à Porto Rico forte d’un effectif renforcé de ses deux meilleurs intérieurs. Les JO ça donne envie.

Domantas Sabonis a terminé sa saison lors du play-in face aux Pelicans de… Jonas Valanciunas, qui a lui-même terminé sa saison avant-hier face au Thunder. Le point commun entre ces deux agriculteurs des parquets ? Ils seront tous deux du voyage à Porto Rico pour tenter d’aider la Lituanie à se qualifier pour les jeux Olympiques de Paris 2024.

Vrais renforts, on parle tout de même d’une institution du basket FIBA (Jonas) et d’un combo esthète / brutasse (Domas) moins en cheville avec le basket international mais dont la seule présence fait d’ores et déjà de la Lituanie les favoris de leur tournoi qualificatif.

La Lituanie affrontera dans un premier temps le Mexique d’Andre-Pierre Gignac et la Côte d’Ivoire de Didier Drogba, avant de jouer en finale “d’accession” le vainqueur du groupe comprenant Bahrein, l’Italie et les locaux de Porto Rico. Le coach lituanien Kazys Maksvytis a également affirmé que la présence du prospect lituano-américain Matas Buzelis était envisagée, mais qu’elle serait suspendue aux choix de sa future franchise NBA.

Favoris de leur TQO, les Lituaniens se pointeront donc à Porto Rico avec une équipe de bûcherons référencés. Attention les surprises dans un tournoi où chacun vendra chèrement sa peau, mais, surtout, attention aux côtes des adversaires de la Lituanie.