Paris 2024 : les groupes pour les TQO sont tombés !

Petite pause FIBA entre deux and-one de Reggie Jackson : les groupes pour le TQO sont tombés. Et au premier coup d’oeil, on se rend compte qu’il manquera forcément une star à Paris…

Le TQO qu’est-ce que c’est ? Le Tournoi de Qualification Olympique, en d’autres termes la dernière chance pour 24 nations de participer aux Jeux de Paris 2024.

24 pays répartis en quatre groupes de six, quatre tournois qui auront lieu du 2 au 7 juillet prochains, et donc quatre places à distribuer pour rejoindre la France, l’Allemagne, la Serbie, les États-Unis, le Canada, le Japon, le Soudan du Sud et l’Australie, les huit nations déjà qualifiées.

Chaque équipe jouera contre les deux autres de son groupe, puis les premiers de chaque groupe s’affronteront lors de quatre véritables finales. Ce que l’on remarque tout de suite ? Évidemment la présence de la Slovénie de Luka Doncic et de la Grèce de Giannis Antetokounmpo dans le même tableau, ce qui signifie que l’un ou l’autre de ces deux monstres ne participera pas aux Jeux Olympiques en 2024. La potentielle finale du groupe fait en tout cas saliver, alors que l’Espagne semble pour sa part assez tranquille (attention aux Bahamas !), tandis que les deux autres groupes paraissent plus homogènes.

Des matchs à la vie à la mort pendant cinq jours, avec en ligne de mire le sésame olympique. Messieurs mesdames si vous n’avez rien de prévu du 2 au 7 juillet prochain, vous savez désormais quoi faire.