Mardi débuteront les quatre TQO (tournois de qualification olympique), et parmi les 24 équipes qui jouent leur place pour Paris 2024, la Côte d’Ivoire rêve d’un exploit. Hier le président de la fédé ivoirienne a répondu à quelques questions concernant le roster attendu, et quelques noms bien connus sont sortis de sa poche…

La Côte d’Ivoire rêve de Jeux, et pour cause. Avec comme meilleur résultat au plus haut niveau international une 13è place en Coupe du Monde et aucune participation à des Jeux olympiques, une qualif via le TQO de juillet serait un immense exploit. Reversés dans le tournoi de San Juan, les Ivoiriens affronteront dans un premier temps le Mexique et la Lituanie. En cas de premier exploit, n’ayons pas peur des mots, il faudra ensuite gagner une demi-finale face à l’Italie ou Porto Rico, puis espérer gagner la finale d’accession aux Jeux.

Impossible n’est pas ivoirien, et pour ce faire la sélection pourrait compter sur… Mo Bamba. Doté d’un passeport ivoirien depuis peu, l’intérieur NBA n°6 de la Draft 2018 figure dans une pré-selection de 17 joueurs, au même titre que le pivot Ismaël Kamagate, ancien international français né en Côte d’Ivoire, qui va pouvoir représenter le pays africain après un accord trouvé entre les deux fédérations. Le groupe ivoirien comprend également quelques autres noms connus dans l’Hexagone comme Ugo Doumbia (ancien international U20 avec la France), Maxence Dadiet ou l’expérimenté Vavessa Fofana.

Premier match pour la Côte d’Ivoire mercredi soir à 23h30 face à la Lituanie de Domantas Sabonis, avec un duo Kamagate / Bamba pour tenter de le freiner ?

Source : FIBB