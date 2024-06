Puissance 4. Cette année ce ne sera not one, not two, not three mais bien quatre équipes qui représenteront la France aux Jeux olympiques via la grosse balle orange. Et ce sont donc ces quatre équipes que la FFBB va suivre tout au long de leur prépa de leur compétition !

18 minutes pour s’imprégner de l’ambiance dans les quatre groupes, 18 minutes pour prendre la température.

Du côté du 5×5, ces dames ont eu droit au traditionnel Media Day et, à les entendre, la Fédé avait mis les petits plats dans les grands. Photo shoots, interviews, séances de dédicace, tout ce qu’on aime et surtout l’occasion pour certaines filles de se revoir et/ou de tisser les premiers liens avant la grande aventure. Départ par la suite pour le début de la prépa physique avec Fabrice Serrano, ancien meneur de jeu du meilleur club de la planète et ça rime avec Anglet, lieu de villégiature des filles pour leurs premières souffrances de l’été.

Chez les gars ? Arrivée tranquille à l’INSEP, avec quelques “nouveaux” visages (Ousmane Dieng, Killian Hayes), des revenants (Andrew Albiciy) ou des anciens (Nando De Colo) avec comme crédo, là aussi, la naissance d’un groupe et la mise ou remise en forme physique.

Pour le 3×3 ambiance un peu plus venteuse mais aussi plus ensoleillée avec un tour du côté des Womens Series et du World Tour, à Marseille. On vous avait raconté ce week-end à notre manière, mais nos deux équipes de France ont en tout cas profité de ce passage dans le 13 pour ambiancer le public et montrer qu’elles ne partaient pas à Paris pour le tourisme. Ici on connait la ville par cœur et on vise la médaille !