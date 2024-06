OG Anunoby décline sa player option et devient agent libre

Alors que la NBA Free Agency commence dans cinq jours, certains joueurs doivent se décider concernant leur player option. OG Anunoby a fait son choix : il décline la sienne pour devenir agent libre.

Ce n’est pas une surprise, mais c’est désormais officiel.

Comme l’indique Fred Katz de The Athletic, OG Anunoby a décidé de faire une croix sur sa player option à 19,9 millions de dollars. Il sera donc libre de tout contrat à partir du 30 juin, quand le marché de la Free Agency va s’ouvrir.

OG Anunoby has officially declined his player option and will enter free agency, per @FredKatz

One week away from free agency 👀 pic.twitter.com/VRJaqDPVaB

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 24, 2024

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de la NBA, en progrès constant en attaque, et très important dans le succès des Knicks cette année, OG Anunoby a beaucoup d’arguments pour obtenir un gros contrat cet été. La question, c’est de savoir si ce sera à New York ou ailleurs.

Anunoby semble comme un poisson dans l’eau aux Knicks, mais les derniers bruits de couloir laissent indiquer que les négociations autour de sa potentielle prolongation ne sont pas aussi fluides qu’on pourrait le croire. OG viserait un salaire annuel de base à 35 millions de dollars annuel. Et l’offre initiale de la franchise new-yorkaise ne serait pas à la hauteur des attentes d’Anunoby, d’où le décalage dans les négos.

Les deux camps arriveront-ils à trouver un terrain d’entente dans les jours à venir ? L’avenir nous le dira. Mais on voit mal les Knicks faire la fine bouche sachant qu’ils ont sacrifié R.J. Barrett et Immanuel Quickley pour obtenir Anunoby il y a quelques mois…

Source texte : The Athletic