LeBron James devrait refuser sa player option d’ici quelques jours. Une nouvelle qui ne remet pas son futur aux Lakers en question pour autant. Selon les dernières infos d’ESPN, la franchise d’Hollywood a déjà un nouveau deal XXL sur 3 ans à offrir au King.

LeBron James va-t-il finir sa carrière sous le maillot des Lakers ? Ces dernières semaines, rien ne semblait sûr concernant le futur de Bron Bron à L.A. Entre le manque de compétitivité des Lakers et l’arrivée via la Draft de son fils, le célèbre numéro 23 avait de quoi réfléchir.

Il y avait la possibilité d’activer sa player option bien sûr, mais son agent Rich Paul avait déjà vendu la mèche concernant cette solution : un grand non. Libre de tout contrat, LeBron James est donc sur le point de retester le marché, du haut de ses 39 ans.

Pour autant, cela veut-il dire qu’il partira des Lakers ? Loin de là. Avec l’arrivée de J.J. Redick sur le banc, un de ses amis et avec qui il a coprésenté un podcast, le quadruple MVP semble au contraire plus proche de rester que de partir désormais. Selon Dave McMenamin d’ESPN, les Lakers comptent faire les choses en grand pour garder leur star. Un contrat max de 3 ans et 160 millions de dollars est sur la table, manque plus que la signature du King.

Ce nouveau deal emmènerait LeBron jusqu’à 2027, il aurait 42 ans (et demi) cela voudrait dire une carrière NBA de 24 ans, ce qui serait un nouveau record NBA (Vince Carter détient le record actuel avec 22). Cela l’alignerait aussi sur le deal d’Anthony Davis, qui peut tester le marché en 2027 s’il décline sa player option.

