Une première information sur l’été de LeBron James ou bien une simple maladresse de la part de son agent Rich Paul ? Le gérant de Klutch Sports a déclaré que le joueur des Los Angeles Lakers était un agent libre cet été. De quoi alimenter les rumeurs à son sujet.

LeBron James portera t-il le maillot des Los Angeles Lakers la saison prochaine ? Une question qui s’est encore intensifiée depuis l’officialisation de la présence de Bronny à la Draft NBA 2024. Le père rêve de jouer avec son fiston et des équipes comme les Phoenix Suns vont se renseigner sur les qualités du jeune prospect.

Rich Paul, l’agent familial était sur TNT Sports et a dévoilé une information qui n’était pas encore connue :

“LeBron James est un agent libre”

LeBron James’ agent, Rich Paul, says “LeBron is a free agent.”

He later tells @ChrisBHaynes, “I don’t know what he’s gonna do. We’re gonna do what we do every year. We’re gonna evaluate the situation and we’re gonna make the best decision.”pic.twitter.com/aSDa6WDjhj

— Awful Announcing (@awfulannouncing) May 26, 2024

L’enfant d’Akron a une player option à plus de 51 millions de dollars la saison prochaine, mais si l’on en croit le gérant de Klutch Sports, son client ne devrait pas la prendre. Un choix qui lui permettrait de choisir son équipe et de s’engager sur un contrat plus long si c’est son souhait.

Rich Paul a ensuite dit à Chris Haynes, journaliste de la chaîne :

“Je ne sais pas ce qu’il fera. Nous allons faire comme chaque année, évaluer la situation et prendre la meilleure décision.”

LeBron James va t-il connaître une quatrième franchise dans sa carrière après les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat et les Los Angeles Lakers ? Cela pourrait bien dépendre de l’issue de la Draft les 26 et 27 juin prochain. La Free Agency commence au premier juillet et la réponse pourrait bien ne pas tarder.

Plus tôt dans l’année, LeBron James avait déclaré qu’il espérait terminer sa carrière dans la Cité des Anges et cette information donnée par Rich Paul ne l’exclut pas. Simplement, plus que jamais, le King s’ouvre toutes les options.

Source texte : TNT Sports