Bronny James est autorisé à jouer en NBA ! Le NBA’s Fitness to Play Panel, dont le rôle est de déterminer si un joueur a une santé physique lui permettant d’évoluer dans la Grande Ligue, a donné le feu vert au joueur de l’université d’USC. Le souhait de LeBron James d’évoluer avec son fils est réalisable d’autant plus que ce dernier devrait garder son nom à la Draft 2024.

Excellente nouvelle pour Bronny James. Après son arrêt cardiaque en juillet 2023 et l’opération qui a suivi, ses rêves de NBA s’étaient un petit peu amenuisés. Neuf mois plus tard, tous les espoirs sont à nouveau permis puisqu’un panel médical de la Grande Ligue l’a autorisé à y jouer. Une information délivrée par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

ESPN Sources with @Draftexpress: In the aftermath of his cardiac arrest and a procedure to repair a congenital heart defect nine months ago, the NBA’s Fitness to Play panel has medically cleared USC’s Bronny James to be drafted and play in the league. Story soon. pic.twitter.com/P8ci337NrA

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 13, 2024

Cette annonce arrive juste avant le début du NBA Draft Combine, qui commence ce mardi à Chicago. Le joueur formé à USC sera de la partie et devrait disputer les cinq contre cinq qui y seront organisés. Il pourra ainsi se frotter aux prospects de sa cuvée et montrer ses qualités aux scouts NBA. Son objectif principal ? Faire oublier sa saison compliquée en université, décoller un peu l’étiquette “fils de LeBron” qui lui colle au front et montrer qu’il a le niveau pour évoluer dans la meilleure ligue de basket-ball du monde.

Car du côté des Trojans, Bronny n’a pas réalisé une saison à la hauteur de son potentiel avec 4,8 points, 2,8 rebonds et 2,1 passes de moyenne. Au vu de l’événement dramatique de l’été dernier, c’est parfaitement compréhensible et ces statistiques ne mettent pas en valeur les qualités de James de l’autre côté du parquet.

Si cette participation au Draft Combine ne garantit pas sa présence à la grande cérémonie de juin prochain, l’objectif de Bronny est bien de se présenter dès cet été d’après Shams Charania de The Athletic.

Sources: Bronny James is expected to stay in the 2024 NBA Draft. The USC freshman has been fully cleared to play in the league as part of Fitness to Play panel and will participate in all pre-draft activities starting with the Draft Combine this week. pic.twitter.com/UDf3HanCAS

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 13, 2024

Au vu de son statut particulier, il est difficile d’imaginer que Bronny ne soit pas sélectionné dans un mois. Une équipe voulant potentiellement attirer son père dans ses filets pourrait bien le drafter, d’autant plus qu’il avait déjà montré des réelles qualités au lycée.

Alors, fera-t-il partie d’une des 30 franchises à la rentrée prochaine ? Jouera-t-il un jour avec son fameux père ? Rien n’est certain, mais ça va dans la bonne direction. La participation probable de Bronny James à la Draft pourrait bien chambouler l’événement et la Free Agency début juillet. On a déjà hâte d’être cet été !

