Draft, changement de fac : que va faire Bronny James ?

L’avenir de Bronny James, qui reste indécis à l’heure actuelle, pourrait continuer de s’écrire en NCAA selon les dernières rumeurs. Alors qu’une année supplémentaire semble plus crédible qu’une déclaration à la draft, le journaliste Dick Weiss a évoqué un choix de changer de fac avant de nuancer ses propos.

James, le fils, est passé par toutes les émotions cette année avec les USC Trojans. Depuis son terrible arrêt cardiaque au mois de juillet, qui avait laissé sa saison et sa carrière en suspens, jusqu’à son retour à la compétition. Après une préparation tronquée, il a disputé 25 matchs avec USC pour des moyennes de 4,8 points, 2,8 rebonds et 2,1 passes en 19,4 minutes par soir (36,6% au tir et 26,7% derrière l’arc).

Au vu des difficultés rencontrées, il semble peu probable qu’il se présente à la Draft 2024 (date limite le 23 avril), et une année supplémentaire en NCAA peut lui permettre de polir son jeu avant de tenter le grand saut. Pour autant, Dick Weiss a affirmé le souhait de Bronny James de quitter les Trojans pour une autre équipe universitaire, avant de supprimer son tweet. Alors que l’annonce avait fait son petit effet, il a vite nuancé :

“Je ne peux pas confirmer l’information sur Bronny James, mais je pense toujours que c’est une idée dont le moment est venu, qui aura du sens si elle se concrétise. Je l’adore et je pense qu’il pourrait devenir une star ailleurs.”

can’t confirm Bronny James story guys. still think its an idea whose time has come. make sense if it happens. I love the kid, think he could be a star elsewhere.

— Dick Weiss (@HoopsWeiss) April 3, 2024

Mais entre temps, la presse a pu interroger LeBron James sur le sujet, qui s’est immédiatement rangé du côté de son fils.

“Je ne sais pas d’où vient l’information, mais au final, Bronny est un homme indépendant. Il a des décisions difficiles à prendre et quand il sera prêt à les prendre il nous le fera savoir. Mais parce que nous sommes sa famille, nous le soutiendrons quoi qu’il fasse.”

LeBron on Bronny James entering the transfer portal pic.twitter.com/6Frqr9OMIA

— Lakers Lead (@LakersLead) April 3, 2024

Des décisions difficiles, c’est certain. Un an après son arrivée à USC, entrer dans le portail de transfert permettrait à Bronny de changer de fac en fonction des intéressés. Mais il est clair que son statut à la draft, s’il se présentait cette année, a largement chuté.

Source texte : Dick Weiss