Quand votre papa se nomme LeBron James, l’un des deux meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA, ce n’est pas forcément facile tous les jours. Bronny James connaît par cœur les avantages et inconvénients d’être un “fils de”.

Bronny l’a dit tout récemment, “je ne veux pas être vu seulement comme le fils de LeBron James”.

Le jeune homme de 19 ans, candidat à la Draft NBA 2024, essaye tant bien que mal d’enlever l’étiquette qui est collée sur son front, pour poursuivre son propre chemin. Un challenge auquel doivent faire face tous les “fils de” qui veulent sortir de l’ombre de leurs parents. Lors d’une interview sur SiriusXMNBA, Bronny James a avoué qu’avoir un papa du statut de LeBron James pouvait être difficile.

“Être le fils de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire ? C’est dur. Je me prends beaucoup de critiques. Mais je dois faire avec. Ils n’ont pas conscience de ce que j’ai dû traverser. J’essaye juste de maximiser mes opportunités.”

"It's tough. A lot of criticism gets thrown my way"

🔊Bronny James explains what it's like being the son of an all-time great@RobbieHummel | @BronnyJamesJr pic.twitter.com/DOsUpLSaIa

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) May 20, 2024

Quand vous êtes le fils d’une superstar comme LeBron James, vous avez ceux qui vous comparent sans cesse à votre père, avec la pression et les attentes qui vont avec. Vous avez ceux qui vous considèrent comme illégitime en estimant que vous allez être drafté juste parce que votre daron s’appelle LeBron. À l’inverse, vous avez aussi ceux qui vous font des fleurs alors que vous n’avez rien demandé.

Vous mélangez tout ça et cela donne ce type de débat sur ESPN.

WOW… Kendrick Perkins calls out his fellow ESPN colleagues for hyping up Bronny James, just because he is LeBron James' son, and is really a 2nd rounder/UDFA.

‘The man reason Bronny agendas are getting pushed by ESPN, is because of Klutch Sports.’ pic.twitter.com/h8PUYeHPgX

— ML Basketball (@_MLBasketball) May 20, 2024

Bronny James doit avancer au milieu de tout ça, lui qui ne rêve que d’une chose : jouer en NBA après avoir connu la frayeur de sa vie l’été dernier avec son arrêt cardiaque en plein entraînement. Depuis, il se bat pour poursuivre son rêve, avec des hauts et des bas mais toujours avec la maturité qui le caractérise. Si sa saison universitaire à USC était très compliquée, Bronny a plutôt assuré lors du NBA Draft Combine, ce qui a fait remonter sa cote en vue de la grande cérémonie de fin juin.

__________

Source texte : SiriusXMNBA