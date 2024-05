Bronny James : “Je ne veux pas être vu seulement comme le fils de LeBron James”

Au milieu de la Draft Combine, à laquelle le joueur des Trojans a été invité, Bronny James s’est livré à la presse comme rarement dans sa jeune carrière. Alors que les journalistes l’ont beaucoup interrogé sur LeBron James, le fiston a tenu à parler de lui en se détachant de son paternel.

“Je veux juste que les gens sachent que je m’appelle Bronny James et qu’on ne m’identifie pas seulement comme le fils de LeBron James.”

Quand on a un papa comme ça, difficile de sortir de son ombre. Le nom de Bronny James est connu des médias depuis sa naissance en 2004, et tous ses faits et gestes sur un parquet – ou non d’ailleurs – sont rapportés à la légende du basketball. Surtout, depuis que LeBron James a déclaré vouloir jouer un jour avec son fils, tous les observateurs NBA n’attendent qu’une réunion familiale sur les parquets.

Mais Bronny a tenu à se différencier, profitant de la Draft Combine – où il a pu mettre en évidence ses capacités et son talent – pour parler de lui. Il ne veut pas d’une étiquette, et ce n’est pas du tout une priorité d’avoir un logo des Lakers sur la casquette. Son rêve n’est pas de rejoindre son père, mais bien d’intégrer la plus grande ligue de basketball du monde.

“Les gens essaient de m’associer à lui {LeBron James, ndlr} et à tout ce qu’il a accompli. Je n’ai encore rien fait, et je pense qu’il faut tracer une ligne entre Bronny et LeBron (…) Je serais heureux d’entrer en NBA plutôt que de penser à jouer avec mon père. Ce n’est pas du tout mon état d’esprit. J’essaie simplement de travailler et de voir où cela me mènera.”

I asked Bronny James if it’s his dream to play with his dad, LeBron James. He replied, “No, never. My dream has always just been to put my name out, make a name for myself, and get to the NBA, which is everyone’s end goal that’s here. I never thought about just playing with my… pic.twitter.com/jt6yZn0VkX

— Michael Scotto (@MikeAScotto) May 14, 2024

Le fils du King a beaucoup insisté sur le fait d’être reconnaissant de pouvoir participer au Combine. Après une saison plus que compliquée à USC, entre remise à niveau physique et performances poussives, les mensurations de la Draft Combine n’ont pas forcément rassuré tout le monde. Difficile de dire si James fils a actuellement le niveau pour intégrer un roster NBA, mais les premiers retours sont plutôt satisfaisants pour un prospect aussi peu côté en dehors de son nom.

Pour autant, le jeune guard veut tenter sa chance à fond. Même dans le ciel qui se voile, il y a toujours une étoile qui scintille et guide Bronny sur le chemin de ses rêves. Devenir un joueur NBA par lui-même et pour lui-même, c’est peut-être le sens de la raison qui l’entraîne. Mais qu’il le veuille ou non, son nom de famille attirera toujours la lumières des projecteurs.

Alors qu’il peut encore choisir d’effectuer une autre année à l’université, la date limite pour confirmer sa participation définitive à la draft est le 29 mai. D’ici-là, on sera fixé et les prédictions concernant le rang de Bronny James pourront commencer.

Source texte : ESPN