Mike Malone sur Nikola Jokic : “Son QI est hors catégorie”

Devinez quoi, Nikola Jokic est un gros malin. Pour ceux qui ne l’avaient pas encore remarqué en le voyant jouer sur le terrain, vous avez peut-être eu la révélation cette nuit. Michael Malone a fait la réflexion en conférence de presse après le nouveau match de glouton du Joker. Pour aller dans le sens de son coach, il est vrai que Nikola semble être au-dessus de la moyenne dans le domaine de la matière grise.

Michael Malone is asked by @NotoriousOHM about Nikola Jokic’s problem-solving ability.

“His IQ is off the charts. He probably belongs to Mensa, and he probably doesn’t know what Mensa is,” Malone says.

— Vinny Benedetto (@VBenedetto) May 15, 2024

“Son QI est hors catégorie. Sa place est probablement à la MENSA, et il ne sait probablement pas ce qu’est la MENSA.”

Alors, si vous ne savez pas ce qu’est la MENSA, on va vous expliquer. Même si on le savait pas non plus hier soir. Il s’agit tout simplement d’une association internationale dont le seul critère d’admissibilité est d’avoir un QI plus élevé que 98% de la population mondiale, soit au minimum 130. C’est le genre de milieu où pourrait bien s’acclimater le pivot de Denver, c’est clair, quand bien même il finirait très probablement par s’y faire chier après 30 minutes. Il a des chevaux à s’occuper, le Jockey.

Après la victoire des Nuggets cette nuit, il semblerait bien que le Serbe soit effectivement trop intelligent pour tout le monde. Et trop technique. Et trop grand. C’est l’impression qu’il donne, et c’est aussi l’impression que donnent ses adversaires quand ils parlent de lui. Demandez donc à Anthony Edwards, bien maîtrisé par la défense des Nuggets ce soir, quand on l’interroge sur la question :

Timberwolves’ Anthony Edwards on Nuggets’ Nikola Jokic’s Game 5: “I just laugh. That’s all I can do. I can’t be mad. … He’s the MVP. He’s the best player in the NBA. He showed it the last three games. … He was special tonight. I have to give him his flowers. He was that guy.” pic.twitter.com/C0x3kylQS2

— Ben Golliver (@BenGolliver) May 15, 2024

“J’ai rigolé (devant le match de Jokic). C’est tout ce que je pouvais faire. Je peux pas être énervé. C’est le MVP. C’est le meilleur joueur de la NBA. Il l’a montré sur les 3 derniers matchs. Il était spécial ce soir, je dois le reconnaître : il a joué comme un patron”

Il faut dire qu’après qu’on lui ait remis son trophée de MVP, Nikola Jokic s’est mis en tête de dominer outrageusement la défense des Wolves. 40 points, 13 passes à 15/22 aux tirs avec… 0 perte de balle en presque 42 minutes malgré la défense de malade de Minnesota. Oui, c’est peut-être ça être un génie. Remballez vos 130 de QI, Niko est au-dessus des 150, c’est certain.

Quelqu’un a pensé à faire un MENSA de la NBA ? On met Larry Bird, Steve Nash, LeBron James et Nikola Jokic dans une pièce, on leur met des petits fours et du champagne et on voit ce qu’il se passe. A creuser, à creuser…