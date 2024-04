À quatre matchs de la fin de la saison régulière, la course pour le trône de l’Ouest bat son plein et pourrait être décidée sur le fil. Avec un immanquable Nuggets – Wolves mercredi soir, toutes les situations sont encore possibles pour la première place. Petit point.

Bon courage à celui ou celle qui veut s’amuser à prédire les séries de Playoffs de la Conférence Ouest. Alors que les places 6 à 10 sont un bazar absolu, le podium aussi est loin d’être figé. Les Nuggets, les Wolves et le Thunder se tiennent en un match. Seul un Mavs – Clippers semble se profiler. Rappel de l’ordre tout en haut, au 8 avril :

1 – Wolves (54 victoires – 24 défaites)

2 – Nuggets (54 – 24)

3 – Thunder (53 – 25)

Les Wolves sont devant les Nuggets puisqu’ils mènent 2 – 1 dans les confrontations directes cette année… pour le moment. On parlera des tie-breakers en dessous.

Qui dispose du calendrier le plus abordable ?

Les Minnesota Timberwolves :

Réception des Wizards

Déplacement chez les Nuggets

Réception des Hawks

Réception des Suns

En dehors du choc contre Denver, on a un match-up facile face à Washington, un potentiel piège face aux Hawks puis l’immense défi de la dernière journée. Les Suns auront très probablement beaucoup à jouer, et Booker – Durant – Beal affamé n’est pas le meilleur trio à affronter pour clôturer une saison. Mais une victoire face à Denver ferait beaucoup de bien, et autoriserait même une petite défaite au jeu des tie-breakers.

Les Denver Nuggets :

Déplacement chez le Jazz

Réception des Wolves

Déplacement chez le Spurs

Déplacement chez les Grizzlies

Probablement le calendrier le plus généreux du trio. Au-delà de mercredi, trois équipes bien tanking sur leur chemin. L’équation reste simple : battre les Wolves, et la voie est royale si Jokic et ses coéquipiers font 4/4. Attention quand même à un Victor Wembanyama qui pourrait jouer les trouble-fête… on prévient.

Le Oklahoma City Thunder :

Réception des Kings

Réception des Spurs

Réception des Bucks

Réception des Mavericks

Le Thunder est l’équipe la moins bien classée. Le Thunder est l’équipe avec la moins bonne dynamique. Le Thunder est l’équipe avec le calendrier le moins sympa. Bref, avec le duo Shai Gilgeous-Alexander – Jalen Williams qui gère des pépins physiques, la tâche s’annonce ardue. Mais étant donné qu’un des deux de devant va forcément perdre une fois, OKC peut avoir un coup à jouer.

Les tie-breakers

Wolves – Nuggets : les Loups mènent 2 – 1 en attendant mercredi. Mais même si Denver égalise, Minnesota reste devant grâce à son meilleur bilan dans la division.

: OKC a remporté la série 3 – 1. Wolves – Thunder : égalité 2 – 2, la différence se fera aux victoires dans la division. Si nouvelle égalité (possible car bilans quasiment similaires à l’heure actuelle), Minnesota passera devant aux victoires dans la conférence.

Cas particulier du tie-breaker à trois équipes, les classements changeraient beaucoup selon les scénarios de la semaine. On vous tiendra évidemment au jus, rappel des règles juste en dessous.

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

On retient son souffle, et on observe le dénouement de la lutte acharnée en fin de semaine. Aucune marge d’erreur, et même pas le luxe de savoir l’équipe qu’offrirait la première place ou les suivantes. C’est tellement le bazar en bas que tout est possible. Game on.

Source texte : NBA