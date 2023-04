Programme NBA : et si cette nuit, Rudy Gobert activait le mode Playoffs ?

On remet le couvert cette nuit avec trois nouveaux matchs de Playoffs ! Trois séries, trois matchs à enjeu… et des favoris déjà dos au mur alors qu’ils ont fait bonne figure sur toute la régulière.

Le programme :

1h30 : Grizzlies – Lakers (Game 2 ; 0-1)

3h : Bucks – Heat (Game 2 ; 0-1). En direct et en VF sur BeIN Sports 1

4h : Nuggets – Wolves (Game 2 ; 1-0). En direct et en VF sur BeIN Sports 2

La preview maison du Game 2 entre Grizzlies et Lakers

Les Grizzlies sont déjà dos au mur. Il fallait s’y attendre : sur la seconde partie de saison, les Lakers jouent comme s’ils avaient 40 ans de collaboration dans les jambes. Rui Hachimura et Austin Reaves portent les vieux os sur leurs épaules. LeBron James n’a pas été exceptionnel, c’est bien de voir qu’il est solidement backé. Lui, Anthony Davis et Dennis Schroder sont annoncés « probables », et participeront donc très certainement à ce second match. Côté Grizzlies, les statuts sont plus délicats : Steven Adams, Jake LaRavia et Brandon Clarke sont toujours indisponibles, tandis que Ja Morant est… « questionnable ». Foutue blessure à la main aggravée après ce contact avec Anthony Davis. On adore Dillon Brooks, mais on le voit mal – très mal – sortir LeBron en solitaire.

La preview maison du Game 2 entre Bucks et Heat

Là aussi, le favori est poussé en bout de planche par le pirate Jimmy Butler, et les requins ont les incisives bien aiguisées. Grosse incertitude autour de la présence de Giannis Antetokounmpo ce soir, annoncé « douteux », qui se remet tranquillement de sa blessure au dos contractée au match 1. Wesley Matthews est quant à lui out, alors qu’à Miami c’est Tyler Herro qui ne foulera pas le parquet cette nuit – et jusqu’aux probables finales de conférence. Kyle Lowry, victime de ses vieilles articulations, est questionnable.

La preview maison du Game 2 entre Nuggets et Wolves

Exemple parfait d’une hiérarchie respectée et pas franchement mise à mal par la rébellion, cette série entre Nuggets et Wolves. Peut-on espérer le réveil de Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns ? Le Français est questionnable, alors que Naz Reid et Jaden McDaniels sont toujours indisponibles. À Denver, Nikola Jokic est lui aussi questionnable alors qu’il n’a pas passé la trentaine de minutes au match 1. Sans doute un peu de bluff. Qui vivra verra.

Trois matchs, deux au moins de disputés : autant d’occasions de se lever pour une nouvelle nuit qui s’annonce particulièrement intense et pleine de surprises !